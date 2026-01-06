[헤럴드경제=문영규 기자] 김정은 북한 국무위원장과 딸 김주애가 최근 ‘볼뽀뽀’ 등 공개 스킨십 장면이 포착된 가운데 일본의 한 매체가 ‘이상한 행동’이라는 분석을 내놓았다.

일본의 북한 전문 매체 데일리NK 재팬은 5일 ‘평범한 아버지와 딸의 관계인가…파문을 부르는 김정은과 딸의 이상한 행동’이라는 제목의 기사에서 “최고 지도자가 아닌 인물, 그것도 딸인 김주애가 가운데 자리에서 공식 이벤트를 관람하는 것은 북한 사상 최초”라며 “관람중에 두 사람은 시종일관 과도하다고 할 수 있는 스킨십을 나눴고 그 모습이 몇 번이나 조선중앙TV에서 방영됐다”고 전했다.

김정은은 지난 1일 새해 전날 밤부터 시작된 신년 축하 공연에 함께 참석했다.

김주애는 가운데 좌석인 김정은과 리설주 여사 사이에 앉아서 관람했다. 김주애는 김정은과 같은 디자인의 더블 가죽 코트를 입었다. 새해 카운트다운 직후엔 김정은의 볼에 입을 맞추기도 했다.

이에 대해 데일리NK 재팬은 “동석하던 이설주 부인은 가끔 웃음을 띄우면서도 무표정 그대로 박수를 하는 정도에 머물렀다”며 “주변의 간부들도 시선을 돌리거나 조금 당황하는 모습이 때때로 보였다”고분석했다.

이같은 모습은 같은 날 금수산 태양궁전 참배에서도 확인됐다.

김주애는 김정은과 함께 김일성, 김정일의 시신이 안치된 이곳을 방문했고 이번에도 중앙에서 가장 돋보이는 구도로 사진이 찍혔다.

매체는 “북한의 정통성을 재확인하는 이곳에서 김주애가 첫 참배에도 불구하고 가운데 배치된 것은 그가 후계자라는 강한 메시지로 읽을 수 있다”고 판단했다.

또한 “차세대 지도자로서 김주애 우상화가 시작된 조짐이 보이는 한편, 김정은과 김주애 부녀가 계속 보여주는 행동은 후계 연출이라는 합리성을 넘어 북한이라는 체제 자체가 안고 있는 왜곡과 불안을 무의식적으로 비추고 있는 것처럼 보인다”고 했다.

이런 가운데 통일부는 김주애의 공개 행보와 관련해 후계구도 보다는 ‘가정의 모습’ 연출에 방점이 찍혔다는 분석을 내놓았다.

통일부 관계자는 “기본적으로는 후계구도도 염두에 두고 있지만, 최근 모습들은 그런 측면보다는 ‘사회주의 대가정’의 모습이 더 강조되지 않았나라고 조심스럽게 보고 있다”고 전했다.

그러면서 “후계구도와 관련해 여러 분석이 있지만 아직까지 공식 후계자라고 단정 지을 수 있는 게 없는 것도 사실”이라고 말했다.