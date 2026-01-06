[헤럴드경제=정석준 기자] 윤희근 전 경찰청장이 6일 충북도지사 선거 출마 의사를 밝혔다.

최근 국민의힘에 입당한 윤 전 청장은 6일 기자들과 만나 “(도지사 선거에) 출마하겠다는 결심이 서 있다”며 “다만 도민들에게 공식적으로 의사를 밝히고, 또 어떤 비전을 제시할지 타이밍을 고민하고 있다”고 전했다.

이어 “30여년간 경찰로 재직하면서 치안 총수 자리까지 오른 경험을 바탕으로 새로운 길을 가보려 한다”며 “충북이 소외됨 없이 대한민국의 중심이 되려면 새로운 리더십이 필요한 시기”라고 강조했다.

당내 경쟁자인 김영환 현 지사와 조길형 충주시장에 대해선 “각자 장단점이 있겠지만, 그 평가는 결국 도민들이 할 것이라 생각한다”며 “좋은 후보가 많이 나와야 결과적으로 경쟁력 있는 후보가 최종 선택을 받을 수 있으니 긍정적으로 생각하고 선의의 경쟁을 펼치겠다”고 말했다.

그는 “50대의 나이에 저 정도의 중앙무대 경력을 쌓은 분이 흔치 않을 것”이라며 “분야가 약간 다를 수 있지만, 행정과 매칭해 저의 역량을 충분히 보여드릴 수 있다”고도 했다.

윤 전 청장은 다음 달 7일 출판기념회를 여는 등 본격적으로 대외활동에 나선다.