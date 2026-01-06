진도 5강 흔들림 감지, 여진 규모 5 이상 잇따라 쓰나미 우려는 없어…신칸센 일부 구간 일시 중단 시마네 원전 “이상 없음”…부상 신고도 접수 기상청 “진원지 인근 지진 활동 활발”

[헤럴드경제=서지연 기자] 일본 혼슈 서부 시마네현에서 6일 오전 규모 6.4의 지진이 발생한 뒤 규모 5 이상의 여진이 이어지며 당국이 경계 수위를 높이고 있다.

일본 기상청에 따르면 이날 오전 10시 18분께 시마네현을 진원으로 하는 규모 6.4의 지진이 발생했다. 진원 깊이는 약 11㎞로 추정됐다. 기상청은 초기 발표에서 규모 6.2로 공지했다가 이후 6.4로 상향 조정했다.

이번 지진으로 시마네현 동부와 인접한 돗토리현 서부 일부 지역에서는 일본 지진 등급 기준 진도 5강의 흔들림이 관측됐다. 진도 5강은 대부분의 사람이 붙잡지 않고는 걷기 힘들고, 가구나 선반 위 물건이 떨어질 수 있는 수준의 강한 흔들림을 의미한다.

주요 여진도 잇따랐다. 시마네현 동부에서는 지진 발생 10여 분 뒤인 오전 10시 28분 규모 5.1, 이어 10시 37분에는 규모 5.4의 여진이 발생했다. 기상청은 연쇄 지진에 따른 쓰나미 우려는 없다고 밝혔다.

NHK에 따르면 시마네현 소방 당국에는 부상자가 발생했다는 신고가 여러 건 접수됐다. 정확한 인명 피해 규모는 확인 중이다. 지진 여파로 신칸센 일부 구간의 운행이 일시 중단됐고, 시마네현과 돗토리현 일부 고속도로 구간은 안전 점검을 위해 통행이 제한됐다.

에너지 시설 피해 여부도 점검 대상이 됐다. 주고쿠전력은 시마네 원자력발전소를 점검한 결과, 현재까지 이상 징후는 확인되지 않았다고 밝혔다.

일본 기상청은 진원지 인근에서 지진 활동이 활발한 상태가 이어지고 있다며 각별한 주의를 당부했다. 기상청 관계자는 기자회견에서 “앞으로 약 1주일 정도는 규모가 큰 지진이 다시 발생할 가능성을 염두에 두고 대비해 달라”고 말했다.

교도통신은 시마네현에서 진도 5강 이상의 지진이 발생한 것은 2018년 이후 처음이며, 돗토리현은 2016년 이후 처음이라고 전했다. 일본 당국은 여진 가능성을 고려해 주민들에게 낙하물과 건물 붕괴 등에 대비할 것을 거듭 요청하고 있다.