6일 신년 기자간담회서 도정 4년차 구상 밝혀… 신산업·체감복지·균형발전에 집중

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 경남도지사는 6일 도정회의실에서 열린 신년 기자간담회에서 재선 도전 여부와 관련해 “아직 일정을 정리하지 않았고, 도민 여론을 충분히 들어본 뒤 입장을 정리하려고 한다”고 밝혔다.

박 지사는 이날 기자들과의 일문일답에서 이같이 말하고 “현재 도정과 관련해 해야 할 일들이 많고, 앞으로 10년을 내다보며 추진해야 할 과제도 적지 않다”면서 “여러 사안이 어느 정도 정리되고 도민 여론이 수렴되는 대로 재선 여부를 결정하겠다”고 말했다.

그는 이어 “신산업과 체감복지, 균형발전이 맞물려 돌아가야 경남이 달라질 수 있다”며 “도정 성과로 도민의 평가를 받겠다”고 강조했다.

이날 기자간담회에서 경남도는 ‘2026년 도정운영방향’을 발표하며 신뢰 회복과 민생 안정, 기반 확충, 미래 준비라는 네 가지 방향으로 정리했다. 이에따라 경남도는 신산업 육성과 체감복지 확대, 지역 균형발전에 도정 역량을 집중할 계획이다.

신산업 분야에서는 제조 인공지능(AI)과 우주항공, 소형모듈원전(SMR), 방산 등 국가 전략산업을 중심으로 산업 구조 고도화에 나선다. 제조 AI 분야에서는 예비타당성 조사 면제를 통해 정부 투자가 확정된 2700억원 규모의 제조 AI·피지컬 AI 및 SMR 혁신기술 개발·실증 사업이 추진된다. 기술 개발과 실증을 도내에서 집중적으로 진행해 기존 제조업의 고도화를 이끈다는 구상이다.

우주항공 분야에서는 우주항공청 개청을 계기로 우주산업 클러스터 조성이 본격화된다. 우주항공복합도시 조성과 산업 집적화를 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 거점으로 육성한다는 방침이다. 경남도는 조선·원전·방산 등 기존 주력 산업을 기반으로 신산업 역시 빠르게 안착할 수 있을 것으로 보고 있다.

경남도는 신산업 정책의 목표를 도민 체감형 일자리 창출로 설정했다. 제조 AI 실증을 도내 기업 중심으로 추진해 중소·중견 제조기업의 생산성을 높이고, 주력 산업 고도화를 통해 신규 고용을 유도한다는 전략이다. 도립대와 국립창원대 통합대학 출범 등 지역 산업 맞춤형 인재 양성 정책도 함께 추진된다.

복지 분야에서는 ‘체감도’를 키워드로 내세웠다. 경남도는 전국 최초로 ‘경남도민연금’을 시행해 중장년층의 소득 공백에 대응하고, 교통 분야에서는 경남패스를 확대해 이용 요금 환급을 강화한다. 아이돌봄 서비스 확대와 방학 중 급식 지원, 응급의료 체계 강화도 체감복지 정책으로 제시됐다.

균형발전 전략의 핵심 기준으로는 교통·의료·교육 접근성이 제시됐다. 동부·중부·서부·남부·북부 권역 어디서나 기본적인 생활 여건을 보장받을 수 있도록 광역 교통망 확충과 지역 산업 연계를 병행한다는 방침이다. 철도와 도로 등 사회기반시설 확충을 위해 국가 계획 반영에 주력하고, 권역별 발전 계획도 단계적으로 구체화할 계획이다.

경남도는 경제자유자치도 구상을 통해 기업 활동과 투자가 자유로운 환경을 조성한다는 계획도 밝혔다. 경제자유구역 확대와 서부경남경제자유구역청 설립을 통해 제조업 중심지라는 강점을 살려 자립형 광역경제권으로 도약하겠다는 목표다. 수도권 공공기관 2차 이전과 관련해서도 전략 산업과 연계한 기관 유치에 나선다는 방침이다.

경남도는 도정 4년차를 실행과 성과의 시기로 규정하고 있다. 신산업 성장과 민생 안정, 균형발전이 유기적으로 맞물려 돌아갈 때 경남의 미래가 열린다는 판단이다. 도 관계자는 “정책 설계 단계를 넘어 이제는 성과가 도민 삶에서 체감돼야 할 시점”이라며 “희망의 도정을 통해 경남이 확실히 달라졌다는 평가를 받도록 하겠다”고 밝혔다.