앵커기업 ㈜케나즈 주도해 웹툰·애니메이션 실무형 전문 교육

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] ‘스튜디오 순천, 웹툰·애니메이션 스쿨’ 입교식이 시민공익활동지원센터에서 5일 개최됐다.

‘스튜디오 순천’은 지속 가능한 인재 창고 조성을 목표로 한 콘텐츠 전문 아카데미로, 웹툰·애니메이션 분야의 지역 콘텐츠 기업과 협력해 산업현장에 특화된 실무 중심 교육과정인 ‘웹툰스쿨’과 ‘애니메이션스쿨’을 제공한다.

이번 교육은 평균 2 대 1의 경쟁률을 기록하며 높은 관심을 받은 가운데, 웹툰스쿨은 앵커기업인 ㈜케나즈가 강사진 및 멘토진으로 교육을 총괄하며, 교육과정은 예비창작자반 6개, 프로반 1개 등 총 7개 과정으로 운영된다.

예비창작자반은 웹툰콘티, 웹툰PD, 웹툰작화 등 클래스별로 수업이 진행된다.

프로반은 글로벌 플랫폼 데뷔를 목표로 하는 전문작가 양성 과정으로 맞춤형 프로듀싱, 개인 작업공간 제공 등 원고 제작 과정을 지원한다.

애니메이션스쿨은 순천 입주기업들이 커리큘럼 설계부터 강의, 멘토링 전 과정을 주도한다.

에니메이션 제작공정에 맞춰 프리프로덕션, 프로덕션 등 2개의 반으로 나눠 교육이 실시된다. 실무과정이 종료되면 기업과 교육생을 매칭해 실제 기업 현장에서의 제작 경험도 쌓을 수 있다.

이날 입교식에 웹툰스쿨 강사로 참석한 박영준 케나즈 부대표는 “다른 강의와 다르게 실무 노하우 공유가 목적”이라며 “교육생들의 현재 어려움과 고민을 먼저 경험해 잘 알기에 같이 동료로서 소통하며 현장 경험을 전달하겠다”고 말했다.

애니메이션 강사로 참석한 허용국 알리몰리스튜디오 대표는 “순천에 많은 콘텐츠 기업들이 입주해 있는 만큼 교육생과 기업 모두에게 성장의 기회가 될 것”이라며 “학원에서는 접하기 어려운 현장의 생생한 경험을 감독님들과 함께 배우며 취업으로 이어지길 바란다”고 말했다.

시 관계자는 “‘스튜디오 순천’ 웹툰, 애니메이션 스쿨을 통해 순천이 문화콘텐츠 인재를 키우고, 인재가 다시 도시의 미래를 만들어가는 문화도시 기반을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

웹툰·애니메이션 스쿨은 이달부터 4월까지 4개월간 진행되며, 웹툰스쿨은 순천글로벌웹툰허브센터에서, 애니메이션스쿨은 시민공익활동지원센터에서 각각 교육이 진행된다.