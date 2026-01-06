미 에너지부 장관, 셰브런·코노코필립스 임원들과 재건 논의 트럼프 “美기업이 인프라 복구”…정세 불안에 투자 속도는 변수 폴리티코 “미국, 임시정부에 마약 차단·석유 대적국 판매 중단 요구”

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 전격 체포한 데 이어, 베네수엘라 석유 산업에 대한 통제권 확보에 속도를 내는 모습이다. 미 에너지부 장관이 이번 주 미국 주요 석유 기업 경영진과 회동을 갖고, 베네수엘라 석유 산업 재건 방안을 논의할 예정인 것으로 전해졌다.

블룸버그 통신은 5일(현지시간) 크리스 라이트 미국 에너지부 장관이 이번 주 플로리다주 마이애미에서 열리는 ‘골드만삭스 에너지·청정기술·유틸리티 콘퍼런스’에 참석해 석유 기업 임원들과 베네수엘라 관련 사안을 논의할 계획이라고 보도했다. 이 행사에는 셰브런과 코노코필립스 등 미국 주요 석유회사 경영진이 참석한다.

CBS 방송은 이 회동이 오는 8일 열릴 예정이라고 전했다. 특히 셰브런은 현재까지 베네수엘라에서 사업을 유지하고 있는 유일한 미국 석유회사로, 향후 역할이 주목된다.

베네수엘라는 확인된 원유 매장량이 3천억배럴이 넘는 세계 최대 원유 보유국이지만, 우고 차베스 전 대통령 시절부터 이어진 석유 산업 국유화, 미국의 제재, 인프라 노후화 등으로 생산량이 크게 감소한 상태다. 차베스 전 대통령은 2007년 석유 산업 국유화를 선언하며 엑손모빌과 코노코필립스 등 미국 기업들의 자산을 몰수했고, 이들 기업은 이후 현지에서 철수했다.

트럼프 대통령은 지난 3일 기자회견에서 “베네수엘라의 석유 인프라 상당 부분은 과거 미국 기업들이 설치한 것”이라며 “아주 규모가 큰 미국 석유 기업들이 들어가 수십억달러를 투자해 심각하게 파괴된 인프라를 복구하고 수익을 낼 것”이라고 말했다. 석유 인프라 재투자를 통해 미국 기업들이 과거 손실을 일부 회수하는 동시에, 베네수엘라 석유 산업에 대한 영향력을 회복하겠다는 구상으로 해석된다.

다만 미국 언론들은 기업들의 실제 투자 속도는 제한적일 수 있다고 보고 있다. 블룸버그는 베네수엘라의 정치·사회적 불안정성이 여전히 크고, 대규모 자본이 투입되는 장기 투자에 나서기에는 리스크가 크다는 점에서 기업들이 신중한 태도를 유지할 가능성이 높다고 짚었다.

마코 루비오 국무장관도 전날 CBS 인터뷰에서 “베네수엘라는 자력으로 석유 산업을 재건할 역량이 없다”며 “민간 기업의 투자가 필요하지만, 이들 기업은 충분한 보장과 조건이 갖춰져야만 움직일 것”이라고 말했다.

한편 트럼프 행정부는 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령에게 구체적인 요구사항을 전달한 것으로 전해졌다. 미국 정치매체 폴리티코는 익명의 미국 정부 관리들을 인용해, 미국이 로드리게스 임시 대통령에게 마약 유통 차단, 이란·쿠바 등 미국에 적대적인 국가나 단체의 정보원 추방, 미국의 적성국에 대한 석유 판매 중단 등 3가지 조치를 요구하고 있다고 보도했다.