지난해 석화 수출 11.4%↓…수출단가 9.2% 하락 “올해 수출 360억달러” 더 줄어들 것이란 전망도 업계, 최종 재편계획 수립 예정…“파부침주 결의”

[헤럴드경제=고은결 기자] 지난해 석유화학 수출이 두 자리수 감소세를 보인 가운데, 올해는 더 줄어들며 6년 만에 400억달러 선까지 무너질 수 있다는 전망이 나왔다. 지난 수십년간 수출 효자 노릇을 톡톡히 했던 석유화학이 구조적 공급과잉 국면에서 고전을 면치 못하며 대표 기업들은 새해부터 사업 재편과 자구 노력에 사활을 건다는 방침이다.

6일 산업통상부에 따르면 지난해 석유화학 수출액은 425억1300만달러로 전년(479억8800만달러) 대비 11.4% 감소했다. 이는 글로벌 공급과잉과 유가 하락 영향 등이 복합 작용한 결과로 풀이된다. 우선 저유가 지속에 따라 지난해 석유화학 수출단가(2025년 1월 1일~12월 25일)는 톤당 1106달러로, 전년(톤당 1219달러) 대비 9.2% 줄었다. 이런 가운데 중국·중동발 증설 및 저가 물량 공세가 이어지며 설비 가동률 저하 등 영향으로 수출이 쪼그라들었다.

이에 우리나라의 석화 수출액은 2021년 550억9200만달러에서 2022년 542억8900만달러, 2023년 457억달러, 2024년 480억달러, 지난해 425억달러로 5년간 전반적인 감소세를 이어왔다. 한 업계 관계자는 “(저유가에 따라) 원재료 가격이 내려가며 공급은 늘어 수급 불균형이 여전한 상황”이라며 “수출 타격은 불가피하다”고 말했다.

이런 가운데 올해도 어려운 사업 환경이 계속되며 수출액이 더 줄어들 것이란 분석이 제기됐다. 한국수출입은행 해외경제연구소는 지난달 말 발표한 보고서에서 2026년 연간 수출액 또한 지난해 대비 두자릿수 이상 감소율을 보여 360억달러 수준까지 내려갈 것으로 관측했다.

만약 이런 전망이 현실화되면, 연간 기준 석화 수출액이 400억달러가 무너지는 것은 코로나19 사태로 고전했던 2020년(355억8700만달러) 이후 6년 만에 처음이다. 연구소는 구조적인 공급과잉에 따라 2028년까지는 큰 폭의 수출액 회복 어려울 것으로 봤다. 올해 360억달러에 이어 내년 380억달러, 2028년 400억달러 수준으로 전망했다.

우리나라의 연간 에틸렌 생산능력은 2024년 기준 세계 에틸렌 생산능력의 5.7%에 달하는 1295만톤이다. 이는 중국, 미국, 사우디에 뒤이어 가장 많은 수준이다. 그러나 국내 설비는 북미와 중동의 에탄크래커 설비 대비 원가 경쟁력이 떨어지는 나프타크래커(NCC) 설비 중심으로 구성돼, 업계 전반에 산업 재편이 시급하다는 공감대가 컸다.

이에 정부는 지난해 연말까지 국내 NCC 생산능력을 최대 25%(370만톤) 감축하라는 구체적인 목표치를 제시했다. 각 업체는 지난달 제출한 사업 재편안을 바탕으로 최종 사업재편계획서를 수립해야 하며, 정부는 사업재편계획심의위 승인 시 금융·세제·연구개발(R&D)·규제 완화 등 지원 패키지를 발표하기로 했다.

주요 석화 기업들은 사업 재편과 더불어 각사 차원의 뼈를 깎는 자구 노력을 이어간다는 방침이다. 김동춘 LG화학 대표이사 사장은 전날 신년사에서 “파부침주(破釜沈舟)의 결의로 가장 강한회사를 만들자”며 올해 핵심 과제로 혁신적 접근, 선택과 집중, 전사적 인공지능 전환(AX)과 목표 및 핵심결과(OKR)를 도입하고 강조했다. 파부침주는 전쟁에 임한 병사들이 ‘가마를 부수고 배를 가라앉힌다’는 뜻으로 사실상 ‘죽기살기로 임하자’는 결사전을 주문했단 분석이다.

이영준 롯데 화학군 총괄대표 사장도 “보유 사업 전반에 대해 상시 재점검하겠다”며 경쟁력이 낮은 사업은 과감히 정리하고, 유망 사업에는 자원을 집중하는 선별적 성장 전략을 본격화하겠다고 전했다.