글로벌 기업자문 역량 대폭 강화

[헤럴드경제=안세연 기자] 법무법인 화우는 크로스보더(국경을 넘는) 기업자문 분야에서 전문성을 갖춘 임석진 외국변호사와 채연정 변호사, 제갈민정 외국변호사를 각각 자문그룹 선임 외국변호사와 파트너 변호사로 영입했다고 6일 밝혔다.

이번 영입은 글로벌 투자 환경의 변화와 함께 급증하고 있는 외국인투자 및 해외투자 수요, 복잡해진 크로스보더 M&A 거래에 보다 전략적으로 대응하기 위한 최적의 인재 확충이라는 점에서 의미가 크다.

임석진 선임외국변호사(뉴욕주 1997, 홍콩 2001)는 약 28년 동안 국내외 유수 로펌에서 외국기업의 한국 투자, 국내 기업의 해외 투자, 크로스보더M&A, 국내외 기업 간 합작회사 설립 등을 폭넓게 자문했다.

특히 대기업·다국적기업, PE·VC·스타트업까지 폭넓은 고객 스펙트럼을 대상으로 초기 자본조달, 시드 라운드, 시리즈 A~E 파이낸싱 및 메자닌 파이낸싱 등 다양한 투자 거래 설계에 전문성을 보유하고 있다.

채연정 파트너변호사(사법연수원 33기)는 20년 이상 국내 기업의 해외 매각, 해외 법인의 국내 인수·투자, 국내외 기업 간 합작법인 설립 등 다양한 크로스보더 거래를 수행했다.

외국기업, 중견기업은 물론 스타트업에 이르기까지 투자 유치, 개인정보, 외국환, 인사·노무 등 기업 전반에 걸친 법률 이슈에 대한 자문 경험을 두루 갖추고 있다. 특히 한국 게임∙엔터 산업 규제에 높은 이해도를 바탕으로 텐센트의 국내 게임사 및 엔터테인먼트사 지분 투자, 해외 펀드의 국내 게임회사 지분 투자 등 다수 게임·엔터테인먼트 관련 거래를 자문해 왔다.

제갈민정 선임외국변호사(뉴욕주 2007년)는 M&A, 합작투자, 외국인직접투자를 중심으로 국내외 고객을 대리해 다양한 자문 업무를 수행해 왔다. 화우에선 크로스보더 M&A, 합작, 역외 파이낸싱, 해외투자 및 외국인투자, IT·게임·엔터테인먼트 분야를 중심으로 법률 서비스를 제공할 계획이다.

이명수 화우 대표변호사는 “글로벌 투자와 크로스보더 거래에 대한 수요가 빠르게 확대되는 가운데 풍부한 실무 경험과 국제적 감각을 갖춘 세 변호사의 합류는 화우 기업자문 역량을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 시장과 고객의 니즈에 부합하는 전략적 인재 영입을 통해 차별화된 법률 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.