[헤럴드경제=함영훈 기자] 여느 글로벌 OTA 답지 않게, 한국관광산업 활성화를 위해 진정성 있는 노력 행보를 보이고 있는 트립닷컴이 여행자들을 위한 새해 첫 선물로 ‘대한항공’ 특가를 만들어냈다. 프리미엄급 항공사의 특가를 얻어내기란 쉽지 않고, 매우 이례적이다.

트립닷컴은 대한항공과 함께 ‘대한항공 단독 라이브’ 프로모션을 6일부터 8일까지 진행한다. 특히, 라이브 방송이 진행되는 6일에는 가장 큰 할인 혜택이 제공될 예정이다.

이번 프로모션을 통해 트립닷컴은 국내 여행자들이 가장 많이 찾는 일본, 중국 노선과 더불어 국내 노선과 동남아, 대양주, 미주, 유럽까지 포함된 49개 노선의 이코노미 및 비즈니스 항공권을 단독 특가로 선보인다. 라이브 방송이 진행되는 1시간 내 항공권을 예약할 경우 발급 수수료가 면제돼 최대 1만원 추가 할인을 받을 수 있는 혜택도 마련됐다.

보다 합리적인 구매를 원하는 여행자라면 카카오페이 결제 혜택을 활용할 수 있다. 선착순으로 제공되는 할인 쿠폰을 통해 최대 15만원, 10% 추가 할인 가능하며, 일본, 중국 노선은 7% 할인(최대 3만원), 그 외 지역은 5% 할인(최대 3만원)받을 수 있는 쿠폰도 제공된다. 10% 할인 쿠폰은 발급 당일에만 이용 가능하며, 7% 및 5% 할인 쿠폰은 8일까지 이용할 수 있으나 선착순으로 조기 마감될 수 있다.

또한 신규 가입 고객들을 대상으로 상하이 왕복 항공권을 99,000원에 구매할 수 있는 특별 혜택도 라이브 방송을 통해 선착순으로 제공된다.

이번 라이브 방송은 오는 6일 오전 11시부터 1시간 동안 진행되며, 트립닷컴 앱과 웹사이트 내 ‘대한항공 라이브 특가 프로모션’ 페이지에서 ‘라이브 보러가기’를 클릭해 참여할 수 있다. 항공권 예약이 가능한 기간은 오는 4월 30일까지다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “지난 라이브 방송 프로모션에 대한 큰 성원에 힘입어 새해 첫 프로모션을 대한항공과 함께 하게 돼 기쁘다”며 “국적기를 이용해 보다 편하게 여행할 수 있는 좋은 기회인 만큼 새해를 맞아 여행을 계획하는 여행자들에게 큰 도움이 되길 바란다”고 말했다.

이번 프로모션은 트립닷컴 앱과 웹사이트에서 동시에 진행되며, 일부 할인쿠폰 및 혜택은 앱 전용으로 제공된다. 쿠폰은 당일 한정으로 유효하며 중복 적용은 제한될 수 있다. 보다 자세한 조건은 트립닷컴 앱 및 홈페이지 내 ‘대한항공 라이브 특가 프로모션’ 페이지에서 확인할 수 있다.