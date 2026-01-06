대한항공 여객기 이륙 모습
대한항공 여객기 이륙 모습
국내 명소와 해외 명소를 대상으로 균형잡힌 프로모션을 벌이고 있는 트립닷컴 이벤트 캡쳐
국내 명소와 해외 명소를 대상으로 균형잡힌 프로모션을 벌이고 있는 트립닷컴 이벤트 캡쳐

[헤럴드경제=함영훈 기자] 여느 글로벌 OTA 답지 않게, 한국관광산업 활성화를 위해 진정성 있는 노력 행보를 보이고 있는 트립닷컴이 여행자들을 위한 새해 첫 선물로 ‘대한항공’ 특가를 만들어냈다. 프리미엄급 항공사의 특가를 얻어내기란 쉽지 않고, 매우 이례적이다.

트립닷컴은 대한항공과 함께 ‘대한항공 단독 라이브’ 프로모션을 6일부터 8일까지 진행한다. 특히, 라이브 방송이 진행되는 6일에는 가장 큰 할인 혜택이 제공될 예정이다.

이번 프로모션을 통해 트립닷컴은 국내 여행자들이 가장 많이 찾는 일본, 중국 노선과 더불어 국내 노선과 동남아, 대양주, 미주, 유럽까지 포함된 49개 노선의 이코노미 및 비즈니스 항공권을 단독 특가로 선보인다. 라이브 방송이 진행되는 1시간 내 항공권을 예약할 경우 발급 수수료가 면제돼 최대 1만원 추가 할인을 받을 수 있는 혜택도 마련됐다.

보다 합리적인 구매를 원하는 여행자라면 카카오페이 결제 혜택을 활용할 수 있다. 선착순으로 제공되는 할인 쿠폰을 통해 최대 15만원, 10% 추가 할인 가능하며, 일본, 중국 노선은 7% 할인(최대 3만원), 그 외 지역은 5% 할인(최대 3만원)받을 수 있는 쿠폰도 제공된다. 10% 할인 쿠폰은 발급 당일에만 이용 가능하며, 7% 및 5% 할인 쿠폰은 8일까지 이용할 수 있으나 선착순으로 조기 마감될 수 있다.

또한 신규 가입 고객들을 대상으로 상하이 왕복 항공권을 99,000원에 구매할 수 있는 특별 혜택도 라이브 방송을 통해 선착순으로 제공된다.

이번 라이브 방송은 오는 6일 오전 11시부터 1시간 동안 진행되며, 트립닷컴 앱과 웹사이트 내 ‘대한항공 라이브 특가 프로모션’ 페이지에서 ‘라이브 보러가기’를 클릭해 참여할 수 있다. 항공권 예약이 가능한 기간은 오는 4월 30일까지다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “지난 라이브 방송 프로모션에 대한 큰 성원에 힘입어 새해 첫 프로모션을 대한항공과 함께 하게 돼 기쁘다”며 “국적기를 이용해 보다 편하게 여행할 수 있는 좋은 기회인 만큼 새해를 맞아 여행을 계획하는 여행자들에게 큰 도움이 되길 바란다”고 말했다.

이번 프로모션은 트립닷컴 앱과 웹사이트에서 동시에 진행되며, 일부 할인쿠폰 및 혜택은 앱 전용으로 제공된다. 쿠폰은 당일 한정으로 유효하며 중복 적용은 제한될 수 있다. 보다 자세한 조건은 트립닷컴 앱 및 홈페이지 내 ‘대한항공 라이브 특가 프로모션’ 페이지에서 확인할 수 있다.


