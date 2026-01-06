신한은행 상반기 경영전략회의 개최 생산적금융·고객중심솔루션 강조

신한은행이 생산적금융과 인공지능 전환(AX) 등을 중심으로 한 5가지 혁신 과제를 설정하고 실행력을 높이기로 했다.

신한은행은 5일 서울 중구 신한은행 본점 대강당에서 ‘2026년 상반기 경영전략회의’를 열고 이 같이 의견을 모았다고 6일 밝혔다. 이번 회의는 ‘가속력(加速力) : Race to the Future’를 키워드로, 지난 한 해 성과를 점검하고 올해 경영환경 변화에 대응하기 위한 전략 방향과 세부 실행 과제도 공유했다.

정상혁(사진) 은행장은 “2026년에는 보다 명확한 방향성과 방법을 강구하고 가속력을 내야한다”고 강조하며 ▷생산적 금융 활성화 ▷고객 중심 솔루션 체계 완성 ▷실효적 AX·DX 추진 ▷전사적 혁신 모멘텀 강화 ▷지속 가능한 신뢰 확립 등 5대 전략 방향을 제시했다. 정 은행장은 지난해 11월 신한금융그룹이 발표한 110조원 규모의 생산적·포용적 금융 투자 계획을 언급하며 “은행은 가계와 기업에 자금을 안정적으로 공급하는 동시에 자금이 생산적으로 흘러 들어가도록 하는 본질적인 사명을 가지고 있다”고 말했다. 이어 “기업의 혁신과 투자, 지역사회의 성장, 미래 산업 육성을 뒷받침하는 생산적 금융 활성화에 더욱 적극적으로 나서야 한다”고 강조했다.

고객 중심 전략과 관련해서는 “영업 현장을 최적의 솔루션을 제시할 수 있는 구조로 개편해 나가겠다”며 “창구 구분 없이 다양한 노하우를 결합한 자산관리 솔루션을 통해 고객에게 더 큰 가치를 제공하겠다”고 밝혔다.

아울러 AX·DX 추진으로 중장기 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다. 그는 “AX혁신그룹을 통해 AI 실행력을 높여 나감과 동시에 직원들이 새로운 AI서비스를 적극 사용해 보고 개선점을 찾아 발전시키는 노력이 필요하다”면서 리더들의 솔선수범을 당부했다. 유혜림 기자