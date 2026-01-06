다른 가족들과 함께 와서 축하연할때

[헤럴드경제=함영훈 기자] JW 메리어트 호텔 서울의 올데이 다이닝 프리미엄 뷔페 레스토랑 ‘플레이버즈’가 2026년 졸업생 및 입학생을 대상으로 무료 식사 혜택을 제공하는 프로모션을 선보인다.

이번 프로모션은 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 대학원 졸업생 및 입학생을 대상으로 하며, 2026년 1월 1일부터 3월 31일까지 진행된다.

졸업·입학 대상자와 함께 성인 2인 이상 방문 시, 대상자 1인에게 무료 식사 혜택이 제공된다. 학업의 시작과 마무리를 가족과 함께 기념할 수 있도록 기획된 프로모션이다.

플레이버즈는 신선한 제철 식재료를 활용한 인터내셔널 프리미엄 뷔페 레스토랑으로, 오픈 키친 형태의 라이브 스테이션에서 셰프가 즉석에서 조리하는 다양한 메뉴를 선보인다. 신선한 샐러드와 한식 코너, 피자와 그릴 요리 등 폭넓은 메뉴 구성과 함께, 호텔 페이스트리 셰프가 준비한 디저트와 제철 과일을 즐길 수 있다. 특히 2월 28일까지는 딸기 제철 시즌에 맞춰 높은 당도의 딸기를 활용한 시즌 한정 디저트 메뉴도 함께 선보인다.

이 혜택은 사전 유선 예약 고객에 한해 적용되며, 방문 시 졸업·입학을 증명할 수 있는 서류 제시가 필요하다. 중식 또는 석식 이용 시에만 적용 가능하며, 조식 및 기타 할인 혜택과의 중복 적용은 불가하다.

JW 메리어트 호텔 서울 관계자는 “졸업과 입학이라는 의미 있는 시기를 맞아 가족이 함께 기념할 수 있는 미식 경험을 준비했다”며 “앞으로도 시즌별 프로모션을 통해 고객에게 보다 풍성한 혜택과 의미 있는 호텔 경험을 제공할 계획”이라고 전했다.