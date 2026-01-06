10인 미만 사업장, 떨어짐·끼임·부딪힘 사고예방 설비 집중 지원 내년 예산 5334억원 투입…전년보다 399억원 늘어

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 산업재해에 취약한 소규모 사업장의 안전 설비 도입 비용을 최대 90%까지 지원하는 ‘클린사업장 조성지원 사업’을 올해부터 본격 시행한다.

고용노동부와 한국산업안전보건공단은 6일 기술·재정 여력이 부족한 중소사업장과 소규모 건설현장의 산업재해를 줄이기 위해 ‘2026년 클린사업장 조성지원 사업’을 시작한다고 밝혔다.

이 사업은 산업재해 예방 여력이 낮은 사업장을 대상으로 안전·보건 설비 도입 비용을 지원하는 제도로, 올해 총 지원 규모는 5334억원이다. 이는 지난해보다 399억원 증액된 수준이다.

특히 상시 근로자 10인 미만 사업장의 경우 산업재해 사망 사고의 주요 원인으로 꼽히는 ‘떨어짐·끼임·부딪힘’ 사고 예방 품목을 구매하면 소요 비용의 최대 90%까지 지원받을 수 있다.

지원 사업은 ▷안전동행 지원사업 ▷안전일터 조성지원 사업 ▷건강일터 조성지원 사업 등 3개 분야, 7개 세부 사업으로 나뉜다. 50인 미만 제조업 등을 대상으로 한 공정개선 설비 지원(3320억원)을 비롯해, 공사금액 50억원 미만 건설현장의 시스템 비계·동바리 등 재해예방 설비(534억원), 위험기계 방호장치와 스마트 안전장비, 온열질환 예방장비 등도 지원 대상에 포함됐다.

사업별 지원 대상과 신청 요건은 안전보건공단 누리집 공고를 통해 확인할 수 있으며, 온라인·우편·방문 신청이 가능하다. 공단은 신청 사업장을 대상으로 선정 기준에 따라 지원 대상을 확정할 예정이다.

김현중 안전보건공단 이사장은 “아직도 소규모 사업장 노동자들은 열악한 환경에서 안전을 위협받고 있다”며 “재정적 부담을 덜어주고, 현장의 실질적인 산업재해 감소로 이어질 수 있도록 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.