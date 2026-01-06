통합 5주년…“밸런스 좋은 회사 만들자”

[헤럴드경제=박성준 기자] 신한라이프는 지난 2일 경기 파주 지지향 연수원에서 ‘2026년 경영전략회의’를 열었다고 6일 밝혔다.

이날 신한라이프는 급변하는 대내외 환경을 극복하고 지속 가능한 성장을 위해 ▷고객이 최우선 가치인 회사(가치성장) ▷기반이 튼튼한 회사(내실성장) ▷미래를 향해 끊임없이 혁신하는 회사(미래성장) ▷함께 성장하며, 책임을 다하는 회사(동반성장) 등 4가지 핵심전략을 공유했다.

특히 천상영 신한라이프 대표는 통합 5주년을 맞은 올해가 신한라이프가 일류 보험사로 도약하는 중요한 시기인 만큼, 통합 이후 이뤄낸 성과를 지속 가능한 성장으로 이어가기 위해 체력과 역량이 한층 강화된 ‘밸런스(Balance)가 좋은 회사’를 만들어 가자고 당부했다.

이는 재무적 성과뿐만 아니라 회사의 현재와 미래, 고객 가치와 회사 가치 간의 균형 있는 성장을 추구하는 것을 의미한다. 이와 함께 장기적으로 고객의 자산을 보호하고 미래를 준비하는 안정적인 동반자로서 보험사의 본원적 책임을 다해 나가겠다는 다짐이기도 하다.

앞으로 신한라이프는 안정적인 자본 여력 확보와 보험계약마진(CSM) 포트폴리오 구축에 집중하는 한편, 내부통제와 소비자보호 정책을 더욱 두텁게 추진하기 위해 ▷보험금 지급 ▷불완전판매 ▷민원 등 영업 효율 제고를 통한 소비자보호 수준을 더욱 높일 예정이다.

아울러 신한금융그룹이 추진하는 금융 본연의 기능 강화와 미래 경쟁력 제고 전략에 따라 인공지능 전환(AX)·디지털전환(DX) 혁신을 통해 고객 접점에서의 편의성과 업무 효율성을 높인다. 시니어 사업 등 새로운 비즈니스 기회 창출 기반도 확대해 변화하는 금융 패러다임을 대비한다.

천 사장은 “보험업은 단거리 스프린트가 아닌 마라톤처럼 가장 긴 호흡으로 고객의 삶과 함께하는 금융업”이라면서 “안정적인 성장과 고객 신뢰를 최우선 가치로 두고 고객과 같은 방향을 바라보며 10년, 100년을 이어가는 일류 신한라이프로 도약해 나가겠다”고 말했다.