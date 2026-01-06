- 지식재산처, 대통령 순방 계기 중국 국가지식재산국과 MOU 체결 - AI 등 첨단기술 활용·위조상품 방지·지식재산 사업화 등 협력 범위 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 5일(현지시간), 중국 인민대회당에서 열린 한-중 정상회담 계기에 중국 국가지식재산국(CNIPA, China National Intellectual Property Administration)과‘지식재산 분야의 심화 협력에 관한 양해각서(MOU)’를 체결했다.

이번 양해각서는 2021년 체결한 ‘지식재산 분야의 심화 협력 MOU’를 확대·보완한 것으로, ▷위조상품 방지 등 지식재산 보호 협력, ▷심사 및 특허분석에 인공지능·빅데이터 등 신기술 활용, ▷지식재산 거래·사업화·금융 활성화 등 협력 범위를 대폭 확대한 것이다.

이에 앞서 김용선 지식재산처장은 4일(현지시간), 션창위(申长⾬) 중국 국가지식재산국 청장과 지식재산 최고책임자회의를 갖고, 양 기관의 지식재산 정책, 협력 현황 및 향후 중점 협력 방향을 논의했다.

특히 양측은 타인이 사용 중인 상표를 선점해 경제적 이익을 얻으려는 악의적인 상표출원에 공동으로 대응해 나가기로 합의했다.

김용선 처장은 “이번 양해각서 체결과 악의적 상표 선점 방지를 위한 협력 강화는 중국내에서 K-브랜드를 더욱 효과적으로 보호하는 데 기여할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 우리 기업의 수출 확대와 해외 진출 지원을 위해 지식재산분야 국제협력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.