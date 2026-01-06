[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국과 중국의 관계가 유화국면으로 접어든 가운데, 호텔신라가 ‘신라’ 브랜드로는 처음으로 중국 시장에 진출한다.

호텔신라는 오는 2월 2일, 중국 시안에 라이프스타일 호텔 브랜드 ‘신라모노그램’을 오픈한다.

이번 오픈은 ‘더 신라’를 중심으로 신라스테이·신라모노그램으로 이어지는 3대 브랜드 체계 구축 이후, 중국에 처음 진출한다는 점에서 의미가 크다. 호텔신라는 이를 통해 글로벌 핵심 시장을 대상으로 한 브랜드 확장에 속도를 낼 계획이다.

호텔신라는 최상위 럭셔리 브랜드 ‘더 신라(The Shilla)’, 어퍼업스케일 라이프스타일 호텔 ‘신라모노그램(Shilla Monogram)’, 업스케일 호텔 ‘신라스테이(Shilla Stay)’로 구성된 3대 브랜드 체계를 구축하고 있다.

신라모노그램은 ‘더 신라’가 축적해 온 브랜드 자산을 기반으로, 각 지역의 문화와 라이프스타일을 반영한 휴양형 호텔 경험을 제공하는 호텔 브랜드다. 2020년 베트남 다낭에 처음으로 선보인 이후, 지난해 국내 강릉을 거쳐 이번 중국 시안에 오픈하면서 중화권까지 브랜드 영역을 확장하게 됐다.

호텔신라는 이번 진출을 통해 중화권 시장 내 브랜드 인지도 및 사업 네트워크를 단계적으로 확대해 나간다는 전략이다. 호텔신라는 향후에도 선진 호텔 운영사들의 호텔 운영 형태인 ‘위탁운영’ 방식으로 지역 특성과 수요에 맞춰 브랜드별 진출 전략을 세분화해 나갈 계획이다.

호텔신라는 중국 염성과 베트남 하노이에 오픈하는 등 글로벌 확장을 지속할 계획이다.

신라모노그램 시안은 지상 22층 규모로 총 264개 객실을 갖춘 라이프스타일 호텔이다. 호텔에는 △한식당·중식당·올데이 다이닝 등 총 3개의 레스토랑과 △22층 라운지, △실내수영장과 △사우나, △피트니스 등 다양한 부대시설이 마련돼있다.

전 객실은 시안 도심과 자연 경관을 파노라마 뷰로 조망할 수 있으며, 비즈니스·휴양 등 다양한 투숙 목적을 고려해 기존 신라모노그램 대비 넓은 객실 면적으로 설계됐다.

신라모노그램 시안은 신라호텔의 식음 역량을 반영해 레스토랑 구성과 메뉴 개발에 공을 들였다고 한다. 각각 약 80석 규모로 마련되는 한식당과 중식당은 프라이빗 룸을 마련해 비즈니스 미팅 및 단체 고객 수요에 대응한다는 것이다.

특히 한식당은 시안 내 유일한 전문 한식당으로, 전통 한식 메뉴를 중심으로 구성된다. 중식당은 광둥식을 기반으로 로컬 음식과 한국식 중화 요리를 반영한 메뉴를 선보일 예정이다. 뷔페 형태의 올데이 다이닝 레스토랑은 한식 메뉴 비중을 강화해 차별화한다고 호텔측은 소개했다.

시안은 병마용, 화산 등이 있는 역사·생태 도시이며, 신라호텔 인근의 고신(Gaoxin) 지역은 첨단 산업과 기업 활동이 집적된 핵심 비즈니스 권역이다. 중국의 개발 정책에 따라 대규모 투자가 이어지고 있으며, 고신기술산업개발구를 중심으로 글로벌 전자·IT 기업들이 진출해 있다.

신라모노그램 시안은 라이프스타일 리조트형 호텔로 포지셔닝해, 시안의 관광 수요와 고신 권역의 비즈니스 수요를 동시에 충족하겠다는 계획이다.