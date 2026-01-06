최근 서울관광 글로벌 홍보 영상 캡쳐
[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울관광재단은 6일 ‘생동감, 에너지, 도전적인 서울관광’을 만들기 위한 2026년 서울관광 키워드 ‘V·I·T·A·L·I·T·Y’를 발표했다.

단순한 방문을 넘어 도시의 활력을 여행자가 직접 체감하고 그 에너지의 일부가 되는 것을 의미한다고 재단측은 설명했다.

이니셜 조합 V·I·T·A·L·I·T·Y는 ▷Vibrant content city: 콘텐츠가 살아 움직이는 도시 ▷Immersive local life: 관광과 생활 경계가 사라진 도시 ▷Tailored smart travel: AI 추천으로 나에게 맞는 도시 ▷Ambient wellness: 도시형 웰니스 관광을 실현하는 도시 ▷Living emotion: 기분 좋은 감정으로 기억되는 도시 ▷Inclusive choice: 넓은 선택의 폭을 제공하는 도시 ▷Trusted global hub: 신뢰가 쌓이는 도시 ▷Your Seoul: 각자의 방식으로 완성되는 도시이다.

서울관광재단의 2026 목표 키워드
재단은 지난 5일 서울관광플라자 4층 다목적홀에서 임직원 200여 명이 참석한 가운데 2026년 시무식을 개최하고 새해 업무를 본격적으로 시작했다. ‘규제철폐’, ‘AI 기반 혁신’을 변화의 주요방향으로 제시했다.


