착공 3달 만에 다시 찾아 북러 밀착 관계 의지 보여

[헤럴드경제=전현건 기자] 김정은 북한 국무위원장이 러시아에 파병된 북한군의 희생을 기리기 위해 건설 중인 추모기념관 건설현장을 찾아 기념식수를 했다.

조선중앙통신은 6일 김 위원장이 전날 당정군 고위간부들과 함께 ‘해외군사작전 전투위훈기념관’ 건설장을 방문하고 군인 건설자와 지휘관을 격려했다고 보도했다.

김 위원장의 배우자 리설주 여사와 딸 주애도 동참했다. 다만 중앙통신은 주애를 따로 호명하진 않았다.

김 위원장은 군인 건설자들과 함께 직접 삽을 들고 나무를 심었으며 식수할 나무를 싣고 딸 주애와 간부들을 태운 지게차를 직접 몰기도 했다.

인공기를 상징하는 듯 빨간색과 파란색, 흰색이 섞인 목도리를 맨 주애도 삽을 들고 아버지와 나무 심기에 참여했다.

최근 공개된 김주애의 행보를 보면 기존보다 위상이 높아진 것으로 분석된다.

김주애는 지난해 9월 김 위원장의 중국 전승절 참석에 동행하며 국제무대에 처음 등장했다. 지난달에는 김 위원장보다 앞서 걷는 모습이 포착되기도 했다.

새해 첫날에는 김일성·김정일의 시신이 안치된 금수산태양궁전 참배에 처음으로 참석했다. 특히 참배 행렬 정중앙에 위치해 눈길을 끌었다.

김 위원장은 기념관 건설 현장을 돌아보면서 “조선인민의 우수한 아들들의 영용성을 상징하는 시대의 대기념비”라며 “이 건설로써 우리 국가의 수도에는 승리전통교양의 중요한 사상정신적 거점이 또 하나 태여나게 된다”고 말했다.

이어 “우리 인민은 전승절을 비롯한 주요 명절들을 영웅들과 함께 기념하며 위대한 우리 조국 조선민주주의인민공화국의 영원불멸성과 조선인민군의 필승불패성을 온 세상에 힘있게 시위하게 될 것”이라고 강조했다.

그러면서 “당의 명령 앞에 절대충성하고 자기 조국의 존엄과 명예를 위해 목숨도 기꺼이 바치는 이런 군대를 이 세상 그 누구도 당해낼 수 없다”며 기념관을 최상의 수준으로 완공해야 한다고 주문했다.

김 위원장은 지난해 10월 23일 전투위훈기념관 착공식에 직접 참석한 바 있다.

김 위원장은 당시 착공식 연설에서 “값비싼 선혈로 조로(북러) 친선의 백년대계를 키운 전투적 우의의 연대는 위대한 영웅들의 고귀한 넋을 안고 더 억세고 줄기차게 흐를 것”이라면서 ‘북러 밀착 관계’를 부각했다.

김 위원장은 올해 1월 1일 첫 공개 행보에서도 해외작전부대 지휘관들의 가족들을 만나기도 했는데, 직접 러시아 파병 군인들을 각별히 챙기며 결속을 다지려는 의도로 보인다.