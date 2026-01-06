스탠다드에너지와 업무협약 통해 VIB 협력 NCM·LFP 이어 바나듐이온까지 고안전성 ESS 포트폴리오 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] SK온과 SK이노베이션이 화재 안전성이 높은 차세대 에너지저장장치(ESS) 기술 확보를 위해 바나듐이온배터리(VIB) 분야로 협력 범위를 넓힌다.

SK온과 SK이노베이션은 지난 5일 대전시 대덕구 스탠다드에너지 본사에서 국내 VIB 기반 ESS 전문기업인 스탠다드에너지와 ‘이차전지 기술 개발 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다. 협약식에는 이석희 SK온 사장, 박기수 SK온 미래기술원장, 김필석 SK이노베이션 환경과학기술원장, 김부기 스탠다드에너지 대표 등이 참석했다.

이번 협약의 핵심은 단주기 ESS에 적합한 고안전성·고출력 성능의 VIB 기술 고도화다. ESS는 저장 시간에 따라 단주기(통상 4시간 미만)와 장주기로 구분되며, 단주기 ESS는 데이터센터와 산업 설비 등에 활용돼 반복적인 고출력 운전과 높은 안전성이 동시에 요구된다.

세 회사는 각자의 기술 역량을 결합해 성능과 가격 경쟁력을 동시에 끌어올릴 계획이다. SK온은 배터리 대량 양산 경험을 바탕으로 원소재 조달부터 소재·셀·배터리관리시스템(BMS)에 이르는 전반적인 기술 협력을 스탠다드에너지와 추진한다. 셀 대면적화 설계 등 차별화된 기술 개발도 함께 진행한다.

SK이노베이션은 전해액 첨가제 개발을 통해 소재 성능을 개선하는 한편, 정유 공정에서 회수한 바나듐을 활용해 원가 절감 방안을 모색한다. 이를 통해 VIB 기반 ESS의 사업성을 높인다는 전략이다.

이번 협력으로 SK온은 기존 NCM(니켈·코발트·망간)과 LFP(리튬인산철)에 이어 VIB까지 배터리 케미스트리를 다각화하며, 안전성 중심의 ESS 포트폴리오를 구축하게 됐다. VIB는 물을 주성분으로 한 전해액을 사용해 화재 및 폭발 위험이 낮고, 출력 특성이 뛰어나 단주기 ESS에 적합한 것으로 평가받는다.

스탠다드에너지는 산업통상자원부 규제샌드박스를 통해 서울 도심에 VIB ESS를 설치·운영하며 단 한 건의 사고 없이 실증을 완료한 바 있다. 이후 유동 인구가 많은 지하철 역사와 건물 내부에도 ESS를 공급하며 안전성과 성능을 검증받았다. 세계 최초로 ESS에 특화한 VIB를 개발한 이후 실증과 상용화에 성공했으며, 다수의 고객사에 납품 실적을 확보하고 있다.

이석희 SK온 사장은 “화재 안전성이 뛰어난 ESS용 바나듐이온배터리를 공동 개발함으로써 제품 포트폴리오를 더욱 강화할 수 있을 것”이라며 “글로벌 수준의 기술 경쟁력을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 제공하겠다”고 말했다.

김부기 스탠다드에너지 대표는 “리튬이온배터리와 상호 보완적인 특성을 가진 바나듐이온배터리를 공동 개발해 데이터센터와 도심, 실내 등 안전과 성능이 동시에 요구되는 환경에서 ESS의 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.

한편, 전력거래소는 내달 중 2차 ESS 중앙계약시장 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 2차 사업 규모는 육지 500메가와트(㎿)와 제주 40㎿ 등 총 540㎿ 규모로, 사업비는 1조원 수준이다. 지난 1차 사업에서는 전체 물량의 76%를 삼성SDI가 수주했다. 나머지는 LG에너지솔루션이 따냈다.

SK온은 안정성을 무기로 이번 2차 수주에 나설 계획이다. SK온은 전기화학 임피던스 분광법(EIS)을 적용해 화재 발생 최소 30분 이전 이상 징후를 감지하는 ESS 기술을 앞세우고 있다. 사고 이후 대응이 아닌 사전 감지를 통해 위험을 낮춘다는 점이 특징이다.