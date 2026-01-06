1만 원 결제 시 1년간 중·고등학생 과정 모두 수강 가능

[헤럴드경제=손인규 기자] 광진구(구청장 김경호)가 사교육비 부담을 완화하고 양질의 교육 기회 제공을 위해 온라인 학습(강남인강) 수강생을 모집한다고 밝혔다.

광진구는 광진구에 거주하거나 관내 학교에 재학 중인 중·고등학생 600명을 대상으로 1월 6일부터 12일까지 신청을 받는다.

‘강남인강’은 강남구청이 운영하는 인터넷 수능방송이다. 구는 2025년 1월 강남인강 공동 이용 협약을 체결하여 관내 중·고등학생에게 온라인 학습인 ‘강남인강’ 수강료를 지원하고 있다. 1년 수강료는 4만 5000원으로 구에서 3만5000원을 지원해 수강생은 1만 원만 부담하면 주요 과목 학습 영상을 무제한 수강 가능하다. 형제자매 간 계정도 공유해 사용할 수 있다.

광진구청 누리집을 통해 신청할 수 있으며, 추첨 결과는 1월 16일 문자로 안내된다.

김경호 광진구청장은 “온라인 교육지원 사업을 통해 많은 학생이 수강료 부담을 덜고 교육의 기회를 확대할 수 있기를 바란다”며 “학생들이 목표를 설정하고 꾸준히 학습을 실천해 나갈 수 있기를 기대한다”라고 말했다.