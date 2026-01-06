콜롬비아·멕시코·그린란드까지 거론 ‘돈로주의’ 자신감과 정치적 부담 교차

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 전격 체포·압송한 이후, ‘돈로주의’를 전방위로 확산하고 있다. 콜롬비아, 쿠바 등 서반구 다른 국가들까지 직접 거론하며 압박 수위를 끌어올리고 있다. 베네수엘라 작전의 성공이 자신감으로 이어진 것인지, 아니면 정치적 메시지에 그칠 엄포인지를 두고 해석이 엇갈리고 있다.

트럼프 대통령은 지난 4일 플로리다에서 워싱턴DC로 복귀하는 전용기 안에서 기자들의 질문에 답하며 베네수엘라 외에도 콜롬비아와 멕시코, 쿠바를 차례로 언급했다. 그는 콜롬비아를 향해 “코카인을 만들어 미국에 파는 병든 나라”라고 표현하며, 콜롬비아에서도 군사 작전을 할 수 있느냐는 질문에 “좋은 생각”이라고 답했다. 멕시코에 대해서는 “마약이 멕시코를 통해 쏟아지고 있다”며 “우리는 무엇인가를 해야 한다”고 말했다.

북대서양조약기구(NATO) 회원국 덴마크의 자치령인 그린란드 문제도 다시 꺼냈다. 트럼프 대통령은 구체적 행동 계획을 밝히지는 않았지만 “국가 안보 관점에서 그린란드가 필요하다”고 강조하며 기존 입장을 반복했다.

이 같은 발언은 트럼프식 신고립주의로 불리는 이른바 ‘돈로주의’와 맞닿아 있다. 19세기 먼로주의가 유럽 분쟁에는 개입하지 않되 아메리카 대륙을 미국의 영향권으로 묶는 구상이었다면, 트럼프 대통령은 여기에 자신의 강경한 안보관을 덧붙여 서반구 장악력을 우선시하고 있다는 평가가 나온다. 실제로 러시아·우크라이나 전쟁 이후 유럽 안보 문제는 나토와 유럽 국가들에 맡기고, 미국의 외교·군사 역량은 미주 지역에 집중하는 모습이 뚜렷해지고 있다.

베네수엘라 작전 자체는 군사적으로 ‘성공’에 가까웠다는 평가를 받는다. 미군 특수부대는 사망자 없이 마두로 체포에 성공했고, 이후 권한을 넘겨받은 델시 로드리게스 부통령도 초기의 강경 발언과 달리 미국과의 협력 가능성을 시사했다. 이런 흐름은 트럼프 대통령의 판단에 힘을 실어준 요인으로 거론된다.

다만 국제법 위반 논란 속에서 다른 나라에 대한 군사 개입을 연쇄적으로 이어가는 데에는 부담이 크다는 지적도 만만치 않다. 최근 중남미 국가들에서 보수·우파 정부가 잇따라 등장하고 있지만, 무력 사용이 반복될 경우 반미 여론이 급속히 확산될 수 있다는 우려가 나온다.

무엇보다 대외 군사 개입보다는 경제와 이민 등 국내 이슈 해결을 중시하는 트럼프 대통령의 핵심 지지층, 이른바 마가(MAGA) 진영의 기대와도 충돌할 소지가 있다. 11월 중간선거를 앞둔 시점에서 과도한 대외 개입은 정치적 부담으로 작용할 수 있다는 분석이 뒤따른다.

그럼에도 집권 1기 때와 달리 정권 내부에서 트럼프 대통령을 제어할 목소리가 거의 사라졌다는 점은 변수로 꼽힌다. 피트 헤그세스 국방부 장관과 댄 케인 합참의장 체제 아래에서 대통령의 군사 구상이 비교적 신속히 실행되고 있다는 점에서, 서반구를 향한 트럼프 대통령의 압박이 베네수엘라에서 멈출 것이라고 단정하긴 어렵다는 관측도 함께 나온다.