5일 판교하우스에서 시무식 개최 LIG디펜스&에어로스페이스(LIG Defense & Aerospace)로 변경 추진 오는 주총서 최종 확정 신익현 대표 “진정한 방산 리더로 도약하자”

[헤럴드경제=고은결 기자] LIG넥스원이 ‘LIG디펜스&에어로스페이스(LIG Defense & Aerospace. 이하 LIG D&A)’로 사명 변경을 추진한다.

LIG넥스원은 5일 판교하우스에서 2026년 시무식을 열고 이 같이 밝혔다.

LIG넥스원은 1976년 설립 이후 대한민국 방위산업 발전을 이끈 지난 50년의 유산을 계승하고, 미래를 향한 도전을 위해 LIG D&A로 사명을 바꾸기로 했다.

새 사명은 방산업체로서의 정체성을 더욱 강조하고, 사업 영역을 ‘세계로 우주로 미래로’ 확장한다는 의미를 담았다고 회사 측은 설명했다. LIG넥스원은 향후 열리는 정기주주총회에서 사명 변경을 최종 확정할 계획이다.

아울러 신익현 대표이사는 이날 시무식에서 국내외 경영환경 변화와 올해의 경영방침을 공유하는 시간을 가졌다.

신 대표는 신년사를 통해 올해는 LIG넥스원이 창립 50주년을 맞이하는 해이자 다가올 100년을 향해 새롭게 출발하는 원년이라며 급변하는 국내외 경영환경에서 지속가능한 성장을 위한 3대 핵심 경영방침을 발표했다.

신 대표는 “지난해 우리는 축적된 기술과 탄탄한 팀워크를 기반으로 유도무기, 항공무장, 전자전, 무인화, 우주 분야 등에서 괄목할 만한 성과를 거두었다”며 “올해는 ▷글로벌 기반 구축 ▷R&D 속도 혁신 ▷소통문화 정착을 통해 진정한 방산 리더로 한 단계 더 도약하는 해를 만들어가자”고 말했다.

한편 시무식에서는 ‘올해의 넥스원인상’ 시상도 함께 진행됐다. 수상의 영예는 지난해 천리안 5호 위성 수주 및 기술개발에 핵심적인 역할을 수행한 유경덕 단장(정지궤도위성개발단)에게 돌아갔다. 유 단장은 회사의 우주산업 역량 강화와 미래 성장동력 확보에 기여한 공로를 인정받았다.