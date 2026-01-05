1월 5일~2월 27일 전입신고, 확정일자, 등본 및 증명서 발급, 복지상담 등 원스톱 서비스 제공

올 상반기 잠래아·르엘 등 약 5000세대 입주 대비에 총력…주민편의 제공에 중점

밝은 표정으로 카메라를 응시하고 있는 서강석 송파구청장의 상반신 사진이다. 서강석 구청장은 남색 정장을 입고 손목시계를 착용하고 있다.
[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 잠실래미안아이파크 아파트에 입주하는 2678세대 주민들의 편의를 위해 ‘현장민원실’ 운영을 시작한다.

신규 입주 단지인 잠실래미안아이파크 아파트는 52만4431㎡ 부지에 위치, 2678세대 약 8000명이 거주할 예정이다.

이에 구는 잠실래미안아이파크 103동 내 생활지원센터 2층에 현장민원실을 설치, 입주를 지원한다.

현장민원실에서는 입주민들이 이사 당일에도 신속하고 편리하게 행정업무를 처리할 수 있다.

특히, ▲전입신고 ▲확정일자 부여 ▲주민등록등·초본 및 인감증명서 발급 ▲전입세대열람 ▲복지상담 등의 서비스를 제공한다. 단, 출생 및 사망신고, 인감 변경신고는 잠실4동 주민센터를 방문해야 한다.

입주 초기 발생할 수 있는 불편을 최소화하기 위해 1월 5일부터 오는 2월 27일까지 2개월간 운영된다.

서강석 송파구청장은 “현장민원실 운영을 통해 입주 세대의 편의성을 증진시킬 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다”며 “앞으로도 약 5천 세대의 입주민들이 안심하고 정착할 수 있도록 추가적인 지원 사항을 적극 발굴하는 등 맞춤형 밀착 행정을 제공하겠다”고 전했다.

밝은색 나무 바닥과 흰색 벽으로 이루어진 잠실4동 현장민원실 내부의 모습이다. 전입신고, 주민등록 등초본 발급 등의 안내가 적힌 입간판이 놓여 있다.
