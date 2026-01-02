[헤럴드경제=함영훈 기자] 아트코리아랩은 2일부터 오는 9일까지 서울 율곡로 트위트리타워 A도 B1층 아트코리아랩 시연장D에서 2026년형 미디어아트 루핑 인더박스(LOOPING IN THE BOX)를 연다고 밝혔다.

주최측은 “이번 전시는 실시간 인터랙티브 미디어아트 제작 툴인 ‘터치디자이너(TouchDesigner)’를 기반으로 기획되었다”고 밝혔다.

국가 기관인 ‘아트코리아랩(Arts Korea Lab)’의 시연 인프라를 통해 제작되었으며, 서로 다른 배경을 가진 14인의 작가들이 터치디자이너를 연구하여 각자의 예술적 세계관을 미디어아트로 시각화한 실험적인 전시라고 덧붙였다.

오프닝은 2일 14:30~17:30에 열리며 평시 운영은 10:00~17:30이다.

이번 미디어아트전과 관련, 아트코리아랩은 “전시는 시작점도 종결점도 갖지 않는다. 특정한 결말을 향해 수렴하기보다 이미 진행 중인 ‘상태’로 존재하며, 관람자를 그 흐름 한가운데로 초대한다. 화이트 큐브라는 닫힌 공간(BOX) 안에서 시간은 축적되지 않고 방향성을 잃는다. 이곳에서 ‘반복’은 단순한 형식을 넘어 전시가 동일한 상태를 유지하는 본질적인 방식이다. 14인의 작가들은 터치디자이너를 활용해 이 반복이 실제로 작동하고 있음을 공간 안에서 구체화하고, 관람자는 해석을 요구받기보다 반복이 멈추지 않는 상태를 인식하는 순간, 비로소 전시의 일부가 된다”고 소개했다.

14인의 작가와 작품은 ▷강명지 Flux ▷김윤혁 활공 ▷김태희 Orbit ▷박준제 Echoed Memory ▷송규찬 Resonance ▷유어예 Echos of the Self ▷홍성민 pinnacle ▷황성인 Nest ▷JINA 우리는 어디에 있는가 ▷moonsu void ▷siin Archive 001 ▷TRANSCEND Grounded Light ▷YOUKYOBOY BREAK THE FOG ▷김수민 불완전한 복제이다.