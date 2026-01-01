[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대는 대학 학습관리시스템(LMS)에 최신 AI 기술을 연계한 ‘AI 학습지원 서비스’를 구축하고 본격 운영에 들어간다고 1일 밝혔다.

이번 서비스는 교내 모든 구성원이 ChatGPT, Gemini 등 최신·고성능의 LLM(거대언어모델)을 LMS 환경 안에서 무료로 제한 없이 활용할 수 있도록 설계됐다.

기존의 단순 매크로형 챗봇과는 차별화된 학습지원 경험을 제공할 것으로 기대된다.

LMS는 강의자료, 과제, 시험, 출결, 성적 등 학습 전 과정을 관리하는 대학의 통합 학습 플랫폼이다.

새롭게 도입되는 서비스는 LMS에 업로드된 강의영상, 교안, 첨부파일 등 모든 학습데이터를 AI가 분석해 교수자와 학생의 수업 효율을 높인다.

또 AI 학습지원 서비스는 개별 채팅 세션 생성·저장·재조회 기능을 제공해 학습 흐름을 지속적으로 관리할 수 있도록 지원한다.

텍스트 기반 질의응답과 답변 복사 기능은 물론, 파일 첨부를 통한 강의자료·문서 분석이 가능하다.

이와 함께 복잡한 코드 작성과 분석, 웹 검색, 이미지 생성 기능까지 제공해 학습·연구·과제 수행 전반에서 폭넓은 활용이 가능하도록 설계됐다.

동계방학 기간에는 중앙도서관 내에 고성능 GPU가 탑재된 전용 PC 공간을 조성해 이미지·영상 생성형 AI를 활용할 수 있는 환경을 마련한다.

이는 사진영상, 만화애니메이션, 디자인 등 경일대 콘텐츠대학의 강점 분야에서 전문적 AI 활용 및 제작 역량을 강화하기 위한 기반으로 활용될 예정이다.

경일대는 이번 서비스 도입을 통해 LMS 안에서의 AI 경험을 확대하고 학생 맞춤형 학습지원과 교수자의 수업 준비 효율을 높이는 지능형 학습지원 체계를 구축해 나갈 방침이다.

아울러 24시간 안정적인 학습지원 환경 조성과 데이터 기반 교육전환을 추진하며, 강의영상 자막 생성과 실시간 통번역 등 교육 실무 지원 기능도 단계적으로 확대할 계획이다.

정현태 총장은 “이번 AI 학습지원 서비스는 교육과 학습 전 과정에 AI를 자연스럽게 접목해 구성원 모두가 체감할 수 있는 변화를 만들기 위한 첫걸음”이라며 “교수자의 수업 준비 효율을 높이고 학생에게는 개인 맞춤형 학습을 제공하는 지능형 교육환경을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.