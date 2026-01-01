중국, 銀도 희토류처럼 수출 통제 1일부터 수출통제 대상에 은 포함 2년간 44개 기업에만 수출자격 부여 “공급 우려에 가격 변동성↑”

[헤럴드경제=정태일 기자] 지난해 2.5배 가까이 뛴 은값의 변동성이 더욱 확대돼 최대 온스당 100달러까지 오를 수 있다는 전망이 나왔다. 세계 최대 은 생산국 중국이 강력한 수출 통제에 들어가 은 공급 부족에 따른 가격 상승으로 이어질 수 있다는 분석이다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 미국 CNBC, 영국 BBC, 중국 증권시보 등에 따르면 중국 상무부는 2026년 1월 1일부터 시행되는 ‘2026년 수출 허가증 관리 대상 화물 목록’을 발표하면서 은을 포함시켰다.

상무부는 앞서 지난해 10월 그동안 수출을 통제해오던 텅스텐, 안티몬과 함께 은도 수출을 제한하겠다는 방침을 밝혔다. 이어 지난달 30일에는 새 조치에 따라 2026∼2027년 2년간 은 수출을 허가받은 기업 44곳의 명단을 확정해 발표했다.

새로 도입된 은 수출 통제는 2000년부터 시행된 쿼터제를 대체하는 것으로, 수출허가를 받은 기업은 지난 2022∼2024년 매년 은을 수출했음을 증명하는 등 엄격한 기준을 충족해야 했다고 SCMP는 전했다.

중국공산당 기관지 인민일보 계열인 증권시보는 지난달 30일 기사에서 익명의 업계 관계자를 인용 “새로운 은 수출 통제 정책은 은이 공식적으로 국가 전략자원 목록에 포함돼 ‘일반 상품’에서 ‘전략물자’로 지위가 격상됐음을 의미한다. 은 수출관리는 희토류와 동일한 수준”이라고 전했다.

중국은 강력한 정제·가공 능력을 갖춘 세계 최대 은 생산국 중 하나이고, 매장량도 세계 최대 수준이다. 지난해 1∼11월 중국의 은 수출량은 4600톤, 같은 기간 은 수입량은 220톤이었다.

은은 귀금속이면서 전자기 회로, 배터리, 태양광 패널, 의료기기 등에 널리 쓰이는 산업재다. 미국은 지난해 11월 자국의 경제와 국가안보에 필수적이라고 판단하는 ‘핵심 광물’ 목록에 구리, 우라늄 등과 함께 은을 추가한 바 있다.

지난해 은 가격이 150% 이상 상승하는 등 고공행진을 하는 가운데 중국이 은 수출통제 조치를 시행하면서 시장에서는 공급 부족 우려가 커지고 있다고 SCMP는 전했다. 이에 따라 당분간 은값 변동성도 커질 것이라고 전문가들은 예측했다. 현물 은 가격은 지난달 처음으로 온스당 80달러를 돌파했다가 다소 내려가 70달러대에서 거래됐다.

프랑스 투자은행 나틱시스의 알리샤 가르시아 헤레로는 이번 수출통제 조치가 중국 내 태양광·전기차 관련 수요를 충족시키기 위한 것이라며 중국이 수출 허가 요건을 “매우 엄격하게 적용할 경우 은 가격이 온스당 100달러에 달할 수도 있다”고 SCMP에 말했다.

국제 은 시세가 랠리를 지속하면서 미국의 개인 투자자들이 은 현물이나 은 상장지수펀드(ETF) 투자에 뛰어들고 있다. 은 채굴에 특화한 광산업체들 주가도 2배 이상으로 오르며 랠리를 지속하고 있다. 은 공급이 산업용 수요에 미치지 못한다는 관측이 은값 상승을 유발하는 기본 배경이 돼왔다. 연간 은 채굴량은 제한적인 반면 태양광 패널을 중심으로 산업 수요는 증가하고 있다는 게 업계의 분석이다.

여기에 투자자들의 투기적 수요가 몰리고 있는 게 최근 폭등을 촉발하는 주된 요인이 되고 있다. 일부 투자자들은 은이 금과 더불어 인플레이션 또는 달러화 가치 하락, 지정학적 긴장에 대응한 안전 투자처 성격을 가지고 있다고 보고 있다. 최근 미국 주식 평가가치(밸류에이션)가 높아져서 거품 논란이 일면서 대안으로 금 또는 은을 찾는 투자 수요도 나타나고 있다.