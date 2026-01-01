[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 극단적 선택을 시도했다가 구조된 사실을 고백했다.

1일 권민아는 SNS 계정에 “안녕히 계세요. 그리고 죄송합니다”라는 제목의 글을 올렸다.

이후 2시간 만에 추가 게시물을 올린 권민아는 극단적 선택을 시도했다며 관련 사진과 함께 당시 상황을 밝혔다.

권민아는 “조금만 더 뒀으면 오늘은 정말 약속을 지킬 수 있었는데 갑자기 무슨 소리가 들리고 저를 막 흔들었다”며 “의식이 자꾸 왔다 갔다 하길래 속으로 ‘제발’이라고 외쳤는데 또 구조가 됐다”고 했다.

이어 “양치기 소녀가 됐다”며 “하지만 꼭 약속 지킬 거다. 당신들 눈앞에서 사라지는 거”라고 써 보는 이들의 우려를 샀다.

권민아는 이날 앞서 올린 장문의 글에서 극심한 정신적 고통을 토로하며 극단적 선택을 암시했다.

그는 “그동안 잔인한 장면들로 충격을 주고, 모든 사람이 지칠 정도로 반복해서 얘기하고 욕먹을 게시물들만 올리고 내가 잘못한 것도 올리고 정상적인 상태가 아니었다”며 “모든 사건과 상황에서 진짜 억울해서 그랬다”고 했다.

이어 “억울한 게 싫어서 저격도 용기 내서 해봤는데 제가 제 스스로를 망가트렸다”며 “4년째 강간상해 피해자로 재판 중인데, 강간은 인정되나 상해가 입증이 안 되더라, 1심은 공소시효 만료로 가해자는 무죄(였다)”고 말했다.

그러면서 “보복이 두렵고 엄마가 알게 될까 봐 걱정되고 병원 갈 돈은 없고, 오히려 숨어 지냈어야 했다”며 물질적인 증거가 없는 이유를 설명했다.

이와함께 AOA 활동 당시 괴롭힘을 당했다는 주장에 대해서는 “모두들 저에게 하는 말들이 있다. 제가 그 그룹을 망쳤다고. 맞다”라며 “‘10년 참은 거 조금만 더 참아보지’ 아니면 ‘나도 욕이라도 해볼 걸’ (하는 생각이 든다)”고 말했다.

그는 또 “문자로라도 나중에 미친듯이 욕은 했다. 10년짜리 복수라고 해야하나”라고 돌아봤다.

마지막으로 그는 “제가 해드리고 싶은 말은 모든 상황에서는 증거가 정말 중요하다”며 “늘 남겨두고, 억울하게 살지 마라. 절 이뻐해주시고 사랑해주시고 인간대접 해주셨던 모든분들께 정말 감사하고 죄송하다”고 했다.

권민아는 지난 2012년 AOA 멤버로 데뷔했다. 이후 2019년 팀을 탈퇴하며 배우로 전향, 활동을 이어왔다. 그는 2021년 AOA 리더 신지민으로부터 10년 넘게 괴롭힘을 당했다고 주장했다. 신지민은 이 일로 팀에서 탈퇴했다.

지난해 11월 모덴베리코리아와 전속계약을 체결하면서 배우로 다시 활동하겠다는 의지를 보였으나 지난달 상호 합의 끝에 계약을 해지했다고 알렸다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.