매봉산 정상에서 열린 해맞이 행사로 구민과 함께한 새해 출발 차 나눔·대북타고·중창단 공연 등 새해맞이 다채로운 행사 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 1월 1일 매봉산 일대에서 ‘2026 병오년 해맞이 행사’를 열고 구민과 함께 새해의 시작을 알렸다.

이날 행사에는 장인홍 구로구청장을 비롯한 국회의원, 시·구의원, 주민 등 1,500여 명이 참여해 일출을 바라보며 건강과 행복을 기원했다.

‘해맞이 행사’는 매년 새해 첫날 열리는 구로구의 대표 행사로, 구민들이 일출을 함께 보며 새해의 각오를 다지는 상징적인 자리다. 올해 행사는 식전행사, 본행사, 부대행사로 구성돼 오전 7시부터 약 2시간 동안 진행됐다.

식전행사에서는 주민들이 개봉중학교에서 잣절약수터 배드민턴장까지 오르는 구간에서 따뜻한 차를 나누며 추위를 녹였다. 본행사에서는 장 구청장과 주요 인사의 신년 덕담, 구로문인협회 시인의 신년 축시 낭독, 대북타고, 일출 감상, 남성 중창단 공연 등이 이어져 새해의 의미를 더했다.

부대행사로는 매봉산 입구에 캐릭터 포토존을 설치해 주민들이 기념사진을 촬영할 수 있도록 했으며, 소망기원문을 작성하고 게시하는 체험도 마련돼 큰 호응을 얻었다.

장인홍 구로구청장은 “2026년 병오년을 밝히는 첫 해를 구민과 함께 맞이하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 다양한 주민 참여 행사를 통해 따뜻하고 소통하는 공동체를 만들어 가겠다”고 말했다.