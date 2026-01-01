연석 청문회서 로저스 대표 질타 이어져 국힘, 국정조사 합세 전망…“철저히 규명” 국정원, 로저스 대표 위증죄 고발 요청

[헤럴드경제=정석준 기자] 국회가 쿠팡에 대한 연석 청문회를 마친 후 법적 대응과 국정조사를 추진한다. 국정조사에는 야권까지 합세해 맹공을 이어갈 전망이다.

1일 정치권에 따르면 국회 과학기술정보방송통신위 간사인 김현 의원, 외교통일위 간사인 김영배 의원, 김현정 원내대변인은 전날 국회 의안과에 ‘쿠팡의 불법적 기업 행위 전반에 대한 국조 요구서’를 제출했다.

야당도 국정조사에 참여할 것으로 보인다. 앞서 국민의힘 등 범야권은 청문회가 아닌 국정조사를 추진해야 하고, 청문회 주관 상임위가 과방위가 아닌 정무위가 돼야 한다는 점을 들며 청문회에 불참했다.

최보윤 국민의힘 수석 대변인은 “대규모 개인정보 유출의 최종 책임자가 국회의 검증을 회피한다면, 그 자체가 국민을 무시하는 처사”라며 “진상과 책임이 확인될 때까지 국정조사로 확대해 끝까지 밝혀야 한다. 정부와 관계기관도 기업의 ‘자체 결론’에 끌려가지 말고 법과 원칙에 따라 유출 경위와 피해 범위를 철저히 규명해 엄정히 조치해야 한다”고 강조했다.

연석 청문회에서는 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표의 답변 태도에 대한 청문 위원들의 질타가 쏟아졌다. 일부 위원들은 “인하무인”, “오만방자한 외국인”이라며 사과를 요구했다.

정일영 의원은 “(전날) 제가 질의할 때는 (로저스 대표가) 큰소리로 흥분해 책상까지 쳤다”며 “너무나 황당하다. 안하무인격”이라고 지적했다. 그는 “김범석 (쿠팡Inc) 의장이 나오지 않아 할 수 없이 로저스 대표를 상대로 하고 있는데 그런 식으로 답변하고 한국 국회, 정부, 국민을 무시할 것이라면 한국에서 떠나라”고 말했다.

김영배 의원은 전날 로저스 대표가 정 의원에게 “그만합시다”(Enough)라고 말한 것을 거론하며 “증인으로서 해선 안 될 말이라고 생각한다. 싸우자는 태도로 일관했기에 반드시 사과받고 시작해야 한다”고 했다.

쿠팡의 태도에 법적 대응이 필요하다는 주장도 나왔다. 황정아 의원은 “범 킴(김범석 의장 영어 이름)을 지키고 미국만 신경 쓰겠다는 저 오만방자한 외국인을 즉시 위증 (혐의로) 고발해야 한다. 대한민국 공권력을 능멸한 책임도 물어야 한다”며 국회 모욕 혐의도 추가해야 한다고 제안했다.

로저스 대표는 전날 개인정보 유출 용의자를 만난 배경에 한국 정부(국정원)의 지시가 있었다는 취지로 답변했으나 국정원은 ‘쿠팡 측에 어떠한 지시를 한 바 없다’며 위증죄 고발을 국회에 요청했다.

로저스 대표는 청문회에서 “한국 국회와 본 위원회에 대해 깊은 존경심을 가지고 있다”며 “제 답이 완벽히 통역되지 않았다고 생각한다”고 해명했다. 위원들이 본인을 제지하는 상황에 대해서는 “그러면 왜 저를 증인으로 채택하셨느냐. 답변할 수 있도록 허락해달라”고 호소하기도 했다.