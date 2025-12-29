‘터지지 않는 부탄가스’ 맥스부탄으로 잘 알려진 ㈜대륙제관은 관계사 ㈜맥선의 최기열 상무가 제62회 무역의 날 기념식에서 국무총리표창을 수상했다고 29일 밝혔다.

이번 수상은 최 상무가 휴대용 부탄가스의 해외 시장 개척과 수출 확대를 통해 국가 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 이루어졌다. 국무총리표창은 수출 증대와 무역 경쟁력 강화에 탁월한 성과를 낸 유공자에게 수여되는 상이다.

대륙제관 측은 최 상무가 글로벌 거래선을 다변화하고 안정적인 수출 구조를 구축해 회사의 지속적인 성장 동력을 확보하는 데 핵심적인 역할을 했다고 평가했다.

최기열 상무는 수상 소감에서 “이번 표창은 현장에서 함께 땀 흘린 임직원들과 협력사의 도움 덕분”이라며 “앞으로도 글로벌 No.1 부탄가스 수출업체로서의 위상을 공고히 하고 대한민국 수출 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 전했다.

한편, 대륙제관과 맥선은 최근 다양한 브랜드 콜라보레이션을 통해 업계의 주목을 받고 있으며, 다가오는 2026년 병오년을 맞아 한국적 정서를 담은 ‘까치호랭이 에디션’과 ‘적토마 에디션’을 새롭게 선보일 예정이다.