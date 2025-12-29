성장 단계별 맞춤 지원 확대…정책자금 3.36조원 공급

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 인공지능(AI)과 디지털 전환을 축으로 한 2026년 소상공인 지원 정책을 본격 가동한다. 경영회복부터 재도전, 성장·수출까지 전 주기를 아우르는 통합 지원 체계다.

중기부는 28일 ‘2026년 소상공인 지원사업·융자 통합 공고’를 조기에 시행한다고 밝혔다. 2026년 소상공인 관련 예산은 역대 최대 규모인 5조4000억원으로 편성됐다. 이 가운데 예비 창업자와 소상공인이 직접 활용할 수 있는 지원사업은 7개 분야 26개 사업, 총 1조3410억원으로 전년 대비 5240억원(64%) 늘었다.

지원 분야는 △기업가형 소상공인 육성 △성장 지원 △소공인 특화 △지역상권 활성화 △디지털 역량 강화 △경영부담 완화 △재기 지원 등이다. 여기에 정책자금은 3개 분야 11개 사업, 총 3조3620억원 규모로 공급된다.

경영 부담 완화를 위한 안전망 예산은 9306억원이다. 전기·가스요금, 4대 보험료 등에 사용할 수 있는 ‘경영안정바우처’는 5790억원 규모로 편성됐다. 연매출 1억400만원 미만 소상공인 약 230만개사가 대상이며, 업체당 25만원 한도로 지급된다.

폐업·재도전 지원도 확대된다. 희망리턴패키지 예산은 2450억원에서 3056억원으로 606억원 늘었다. 점포 철거비 지원 한도는 기존 최대 400만원에서 600만원으로 상향됐다. 국민취업지원제도 연계 인원은 2000명에서 3000명으로 확대된다. 재기사업화 지원은 정부 지원 한도 2000만원을 유지하면서 자부담률을 100%에서 50%로 낮췄다.

정책자금은 지역·취약계층 중심으로 공급된다. 전체 정책자금의 60% 이상을 비수도권·인구감소지역에 배정하고, 해당 지역 소상공인에게는 금리를 0.2%포인트 인하한다.

중·저신용 소상공인 지원도 강화된다. 대환대출 대상 채무는 기존 ‘2024년 7월 3일 이전’에서 ‘2025년 6월 30일 이전’ 취급 채무까지 확대된다. 사업자금 목적으로 활용한 가계대출의 대환 한도는 1000만원에서 5000만원으로 상향된다.

디지털·온라인 소상공인 육성을 위해 상생성장촉진자금도 개편된다. 기존에는 플랫폼 추천기업이나 TOPS 2단계 이상 기업만 신청할 수 있었으나, 2026년부터는 TOPS 1단계 기업까지 대상이 확대된다. 성장 단계에 따라 대출 한도도 차등 적용된다.

소비·상권 활성화 예산은 7036억원이다. 전통시장과 골목상권 매출 기반 강화를 위해 온누리상품권을 5조5000억원 규모로 발행한다. 지류 상품권은 단계적으로 축소하고, 디지털 상품권 비중을 확대한다.

지역상권 육성도 본격화된다. 관광·문화 자원과 연계한 ‘글로컬 상권’ 사업이 2026년 정규 사업으로 신설돼 150억원이 투입된다. 이와 함께 ‘로컬거점 상권’ 10곳 내외, ‘유망 골목상권’ 50곳 내외가 지원 대상이다.

성장 지원 예산은 1145억원이다. 혁신 소상공인의 AI 활용을 지원하는 신규 사업에 144억원이 배정됐다. AI 기반 제품·서비스 도입을 통해 비용 절감과 업무 효율화를 지원한다.

글로벌 소상공인(K-소상공인) 육성에도 95억원이 투입된다. 제품 개발, 패키징·디자인 개선, 글로벌 플랫폼 입점, 해외 마케팅과 박람회 참가까지 연계 지원한다.

중기부는 정책 전반에 AI·디지털 요소를 확산한다는 방침이다. AI 활용 지원과 브랜드 소상공인 육성 사업을 핵심 분야로 묶어 고도화하고, 교육·유통·소공인 사업에도 디지털 요소를 단계적으로 연계한다.

정책자금 신청 절차도 간소화된다. 대리대출의 비대면 원스톱 신청을 확대하고, 정책자금 대리대출 은행에 인터넷전문은행인 토스뱅크를 포함시켜 접근성을 높인다.

한성숙 중기부 장관은 “소상공인이 변화하는 경영 환경에 스스로 대응하고 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 정책의 초점을 두고 있다”며 “AI·디지털 전환을 현장에 맞게 연계해 체감 가능한 성과를 만들겠다”고 밝혔다.

통합 공고와 세부 사업 내용은 중기부, 소상공인시장진흥공단, 소상공인24 누리집에서 확인할 수 있다.