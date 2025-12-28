“오픈 전 50명” “에버랜드 줄 서는 기분” ‘가격 거품’ 논란에도 연일 오픈런·인증샷 쏟아지는 신제품 속 편의점 가성비 상품도

[헤럴드경제=김진 기자] 지난해 품절 대란을 일으켰던 두바이 초콜릿이 일명 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 열풍으로 돌아왔다.

27일 업계에 따르면 바삭한 카다이프와 피스타치오 잼 등을 넣은 두쫀쿠는 국내 식품업계의 ‘흥행 보증 수표’다. 소비자들이 소셜미디어와 온라인 커뮤니티를 통해 전국의 ‘두쫀쿠 맛집’ 목록을 공유하며 연일 구매 인증을 하고 있어서다.

인기 매장의 경우 “오픈 30분 전인데 50명 정도가 줄을 서 있다”, “에버랜드에서 줄 서는 기분이었다” 등 ‘오픈런’ 후기를 쉽게 찾아 볼 수 있다. 일부 유명 카페·베이커리에서는 손바닥보다 작은 크기의 제품을 개당 5000원~1만원에 판매해 논란이 되기도 했다.

두쫀쿠 레시피를 적용한 다양한 디저트 상품이 출시된 가운데 편의점 업계도 자체상품(PB)을 내놓고 있다. 가장 최근 출시된 건 이마트24의 ‘초코카스테라카다이프모찌(5800원)’와 ‘초코카다이프모찌(3100원)’다. 쿠키를 찹쌀떡으로 변주한 해당 상품은 출시 3주 만에 누적판매량 10만개를 돌파하면서 디저트 상품 매출 1·2위에 나란히 올랐다.

이마트24 관계자는 “12월 디저트 매출이 전년 동기 대비 3.3배, 11월과 비교해도 2.5배 증가했다”며 “전문점에 비해 합리적인 가격으로 높은 맛과 품질을 즐길 수 있기 때문으로 보인다”고 설명했다. 이마트24는 이달 함께 출시된 ‘BOTD말차품은초코쫀득모찌빵(1900원)’, ‘BOTD타로품은초코쫀득모찌빵(1900원)’, ‘서울대빵’ 등도 디저트 매출을 견인했다고 분석했다.

실제 네이버 데이터랩이 최근 3개월 동안 ‘두바이 쫀득 쿠키’ 검색량을 분석한 결과, 관련 검색어는 지난 10월을 기점으로 우상향한 것으로 나타났다. 두바이 초콜릿 재료로 주목도가 높아진 피스타치오 스프레드(잼)의 검색량도 같은 기간 크게 늘었다.

업계는 두쫀쿠의 인기가 한동안 이어질 것으로 전망한다. 한 식품업계 관계자는 “소형 매장에서 시작된 유행이 점점 대형 식품업체로 넘어오면서 신제품이 꾸준히 출시되고 있다”며 “인기 연예인을 통한 바이럴도 계속되면서 한동안은 인기가 있을 것으로 예상된다”고 설명했다.