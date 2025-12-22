- 고려대 정보보호대학원의 글로벌 수준 보안체계 적용… 안전성·편의성 동시 확보

- 인구 330만 부산을 초대형 테스트베드로 글로벌 선도 도시모델 구축 박차

- 김상민 대표 “비단주머니의 혁신, 글로벌 시민의 디지털 라이프를 빠르게 변화시킬 것”

부산디지털자산거래소(Bdan, 비단)는 22일 시그니엘 부산에서 열리는 블록체인 위크 인 부산 2025(BWB2025)에서 웹3(Web3.0) 수퍼앱 디지털지갑 ‘비단주머니’의 1차 개발 버전을 공개했다고 밝혔다.

비단주머니는 행정서비스, 신원인증, 투표, 결제, 교통, 송금·환전, 자원봉사 등 시민의 일상과 관련된 모든 기능을 하나의 지갑으로 연결하는 것을 목표로 하는 웹3 디지털 지갑으로, 부산을 초대형 테스트베드로 구축 중인 블록체인 도시 인프라의 핵심 프로젝트다.

비단주머니는 지난 5월 부산디지털자산거래소와 네이버파이낸셜, 해시드가 개발 업무협약(MOU)을 통해 개발을 추진해 왔으며, 사용성과 확장성을 동시에 고려한 웹2·웹3 연동 구조를 기반으로 설계되고 있다. 특히 고려대 정보보호대학원 사이버국방학과의 글로벌 수준 보안 체계가 적용될 예정으로 디지털 지갑의 핵심 과제인 보안과 신뢰성 확보에도 중점을 두고 있다.

이번 BWB2025에서는 김상민 부산디지털자산거래소 대표, 김서준 해시드 대표, 이중희 고려대학교 정보보호대학원 교수가 직접 발표자로 나서 비단주머니의 전략적·기술적 설계와 보안 체계 구축, 글로벌 확장 가능성에 대해 구체적인 논의가 이뤄졌다.

김상민 대표는 “비단주머니는 인구 330만 명 부산의 행정과 금융, 일상 서비스가 하나로 연결되는 안전하고 편리한 블록체인 도시 인프라의 핵심”이라며 “부산으로부터 시작된 혁신의 바람이 부산을 세계적인 도시 모델로 성장시키고, 글로벌 시민들의 디지털 라이프를 빠르게 변화시킬 것으로 기대한다”고 말했다.

김서준 대표는 “비단주머니는 단일 결제 서비스나 특정 기술을 전제로 한 프로젝트 차원이 아닌 도시 단위의 블록체인 보안 기술과 디지털자산이 어떻게 활용될 수 있는지를 실험할 수 있는 플랫폼”이라며 “비단과 함께 부산이라는 도시를 기반으로 디지털금융과 자산 활용 가능성을 논의했다는 점에 의미가 있다”고 설명했다.

이중희 교수는 “비단주머니의 단계별 보안 체계는 안전하게 구축되고 있고, 시작부터 끝까지 전주기적 보호 체계를 마련하는데 중점을 두고 있다”면서 “사용자 편의성을 고려하다보면 보안과 상충하는 요구사항이 많을 수 있지만 이를 극복한 시스템 구축이 완료되면 세계적인 경쟁력 갖추게 될 것”이라고 강조했다.

부산디지털자산거래소는 이번 1차 개발 버전 공개를 시작으로 비단주머니의 단계적 고도화를 추진할 계획이다. 향후 실증 서비스 확대와 민관 협력을 통해 실제 시민 생활과 행정 현장에 적용 범위를 넓혀 나가며, 부산을 중심으로 한 블록체인 도시 모델을 지속적으로 구체화해 나간다는 방침이다.