[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 부산테크노파크, 부산경제진흥원, 부산라이즈혁신원과 함께 22일 오후 2시 웨스틴 조선 부산에서 ‘인바운드 부산, 부산 글로벌 수소경제 심포지엄(INBOUND BUSAN, Busan Global Hydrogen Economy Symposium)’을 개최한다고 밝혔다.

이번 심포지엄은 수소 사회의 미래를 조망하고 각국의 혁신 사례를 공유하는 한편 글로벌 수소 밸류체인 구축을 위한 다자간 협력 방안과 ‘수소산업 인바운드 플랫폼 부산’의 비전을 모색하기 위해 마련됐다. 행사에는 박형준 시장을 비롯해 국내외 수소 산업 분야 산·학·연 관계자 200여명이 참석한다.

행사에서는 ▷글로벌 수소경제 플랫폼 구축 공동선언 ▷기조연설 ▷글로벌세션 ▷국내·부산 세션 ▷국내외 기업 피칭 ▷부산 수소산업 요충지 산업시찰(23일) 등 다양한 프로그램이 진행된다. 특히 본행사에 앞서 부산을 중심으로 ▷국내외 기업 ▷학계 ▷연구 기관이 참여해 ‘인바운드 수소 생태 플랫폼’을 구축하고, 실질적인 상호 교류와 지속 가능한 수소경제 협력 모델 마련을 위한 ‘글로벌 공동선언 퍼포먼스’를 진행한다.

공동선언에는 시와 ▷글로벌 대학(난양공과대학교, 동경과학대, 대만과학기술대학교, 리버풀대학교) ▷정부 공공기관(한국에너지기술평가원, 한국남부발전㈜, 에너지경제연구원) ▷국내 주요 기업(SK E&S㈜, 롯데정밀화학㈜, 현대로템㈜, 한화오션㈜, 삼성중공업㈜, 에이치디한국조선해양㈜) ▷부산 수소동맹 기업(회장단기업 코렌스㈜에서 대표 참여) ▷부산 라이즈(RISE) 사업 참여 대학 및 유관기관 등 총 30개 산·학·관·연 기관이 참여해 상호 협력과 지원을 선언한다.

이와관련, 박형준 시장은 “세계적인 석학, 국내외 기업, 라이즈(RISE) 정책 관계자가 함께한 이번 심포지엄은 글로벌 수소 산업의 협력 네트워크를 구축하고 수소 사회 실현을 앞당기는 혁신적인 전환점이 될 것이다”며 “앞으로 부산을 기술, 기업, 인재가 모여드는 명실상부한 ‘글로벌 수소 경제 인바운드 플랫폼’으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.