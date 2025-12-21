고환율에 수입·생산자물가 들썩이며 소비자물가 상방 압력 장기화하면 양극화 확대 우려…정부, 생활물가 밀착 관리

[헤럴드경제=배문숙 기자] 원/달러 월평균 환율이 최근 6개월째 상승하자 한국은행을 비롯한 국내외 주요 기관이 내년 소비자물가를 2%대 초반으로 전망치를 내놓고 있다.

21일 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 원/달러 환율은 지난 7월 이후 6개월 연속 상승하고 있다.

6월 1365.15원이던 월평균 환율은 7월 1376,92원, 8월 1389.86원, 9월 1392.38원에 이어 10월 1424.83원으로 1400원을 넘긴 뒤, 11월 1460.44원으로 올랐다. 12월엔 1∼19일 평균 1472.49원을 기록해 사실상 6개월 연속 상승할 것으로 전망된다. 고환율은 수입 물가와 생산자 물가를 자극하며, 소비자 물가에도 점진적인 상방 압력으로 작용하는 모습이다.

11월 수입물가지수는 전월보다 2.6% 오르며 1년 7개월 만에 최고 수준을 나타냈다. 지난달 생산자물가지수도 0.3% 상승하며 3개월째 오름세를 이어갔다. 소비자물가는 1년전보다 2.4% 상승했다. 8월엔 1%대(1.7%)였는데 9월 2.1%, 10월 2.4%에 이어 3개월째 2%대에서 움직이고 있다.

김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장은 “환율이 오르면 수입 물가가 먼저 반응하고, 통상 2~3개월 시차를 두고 생산자 물가와 소비자 물가로 전이된다”며 “고환율이 오래 유지될수록 소비자물가 상승 압력은 커질 수밖에 없다”고 말했다.

한은과 국내외 주요 기관은 환율 고공행진을 반영해 내년 소비자물가 상승률 전망치를 높이고 있다.

한은은 지난달 27일 내년 소비자물가 상승률 전망치를 2.0%에서 2.1%로 높였다. 지난 17일에는 최근과 같이 1,470원 안팎의 수준을 유지한다면 2.3% 안팎이 될 수도 있다고 덧붙였다.

아시아개발은행(ADB)도 지난 10일 수정 전망을 통해 9월보다 0.2%포인트(p) 높인 2.1%를 제시했다. 세계 주요 투자은행(IB)도 내년 한국의 소비자물가 전망치를 높였다.

국제금융센터가 집계한 주요 IB 8곳의 내년 소비자물가 상승률 전망치는 지난달 말 평균 1.9%로, 10월 말보다 0.1%p 높아졌다.

KB증권도 지난 3일 0.2%p 높인 2.2%를 제시하는 등 국내 증권사도 수준을 높이고 있다. 다만, 전망치가 한은의 물가안정 목표(2%)와 크게 차이 나지 않는 수준이다.

문제는 물가 상승시 저소득층이 받는 충격이 더 클 수 있다는 점이다. 지난해 소득 하위 20%(1분위) 가구의 평균 근로소득은 401만원으로 1년 전보다 1.3% 감소했다. 2018년 이후 첫 감소다.

올해 3분기 기준 1분위 가구는 소비 지출의 약 40%를 먹거리, 주거, 전기·가스료 등 생계형 항목에 썼다. 5분위 가구보다 2배 높은 수준이다.

이미 생계형 물가는 들썩이고 있다. 지난달 생활물가지수 상승률은 2.9%로 작년 7월(3.0%) 이후 1년 4개월 만에 가장 높은 수준이다.

김광석 실장은 “수출 대기업은 생산성이 늘어 고소득층은 소득이 오히려 늘지만 중소기업 근로자들은 그렇지 않아 양극화가 고조된다”며 “여기서 물가가 상승하면 저소득층에 더 가혹하게 작용한다”고 지적했다.

지난 17일 이창용 한은 총재도 “환율이 물가에 미치는 영향이 크고, 우리 내부에서 이익을 보는 사람과 손해 보는 사람이 극명히 나뉜다”며 (고환율 때문에) 사회적 화합이 어려운 환경이 조성될 수 있다“고 지적했다.

정부는 각 부처 차관급을 ‘물가안정책임관’으로 임명해 생활물가와 관련된 농축수산물, 가공식품 등을 포함해 소관 품목을 책임 관리토록 할 예정이다.