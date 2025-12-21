[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 지난 17일 천마아트센터 이시원글로벌컨벤션홀에서 재학생 학부모를 대상으로‘대학생 성장 지원을 위한 소통 역량 강화 특강’을 개최했다.

이날 행사에는 학부모를 비롯해 교내 구성원 등 70여명이 참석했으며 정우열 정신건강의학과 전문의가 강연자로 나서 ‘대학생 성장 지원을 위한 정서적 대화법’을 주제로 강의를 진행했다.

강연에서는 대학생이 된 이후 변화하는 부모–자녀 관계를 중심으로 대학생 자녀를 대하는 부모의 역할이 ‘관리자’에서 ‘정서적 안전기지’로 전환돼야 함을 강조했다.

또 문제 해결 중심의 대화보다 경청과 공감, 수용이 관계 유지를 위한 핵심이라는 점을 다양한 사례를 통해 전달했다. 참석자들은 자녀와의 관계를 돌아보고 실생활에 적용할 수 있는 정서적 대화에 대해 공감하는 시간을 가졌다.

김소정 영남대 학생상담센터장은 “이번 특강은 대학생 자녀를 둔 학부모를 대상으로 마련됐다는 점에서 의미가 크다”며 “대학생 시기는 독립을 준비하면서도 정서적 지지가 필요한 시기로, 부모와의 소통이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

이어 “학생상담센터는 상담과 심리검사 등 다양한 지원을 통해 학생들이 건강하게 대학생활에 적응할 수 있도록 돕고 있으며 앞으로도 학생들의 정서적 안정과 성장을 위해 지속적으로 지원해 나가겠다”고 덧붙였다.