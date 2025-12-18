상업용지에 호텔·리조트 투자유치 추진

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 공영개발로 추진하는 ‘연향들 도시개발사업’이 전남도의 실시계획 인가가 고시됨에 따라 토지 분양에 돌입했다.

연향동과 해룡면 일대에 개발되는연향들(뜰) 개발지구는 인근에 순천만국가정원(박람회장)을 끼고 있고 연향3지구 신도심을 비롯해 팔마체육관과 닿아 있는 교통 요지에 자리하고 있다.

부지 면적은 약 48만 8000㎡(약 15만평)에 상업시설(호텔·리조트), 준주거용지, 공동주택(아파트) 용지 등의 부지를 공급한다.

구체적으로 ▲상업용지(4필지, 4만 6052㎡) ▲준주거용지(47필지, 2만 7654㎡) ▲공동주택 용지(1필지, 8만 5714㎡) ▲복합용지(4필지, 5만 1658㎡) ▲업무용지(1필지, 1만 3779㎡) ▲판매시설 용지(1필지, 1만 2371㎡) ▲공공용지(1필지, 5308㎡)이다.

이 가운데 인기 관광지인 순천만국가정원 옆이라는 입지상의 장점을 활용해 호텔(3필지) 및 리조트(1필지) 용지를 배정하여 체류형 관광 인프라를 확충한다.

호텔 부지는 건폐율 80%, 용적률 800%에 최고 20층까지 건축이 가능해 지역을 대표하는 랜드마크 건립이 기대된다.

또한, 47개 필지로 구성된 준주거용지는 근린생활시설 등 다양한 활용이 가능하며 354~960㎡ 규모로 실수요자의 선택의 폭을 넓혔다. 인접한 2개 필지의 합병도 가능하여 투자 활용도를 높인 점이 특징이다.

상가나 원룸, 사무실 등의 용도로 선호되는 준주거용지 공급가격의 경우 3.3㎡(평)당 678만원~833만원대의 합리적 가격으로 공급될 예정이어서 많은 투자자들의 관심을 끌 전망이다.

준주거용지의 건폐율은 70% 이하, 용적률 350% 이하, 층수는 5층 이하의 건물을 지을 수 있다.

토지 공급은 이번 준주거용지(34필지)·상업용지(3필지)·판매용지(1필지)를 시작으로 ▲공동주택용지(1필지)·복합용지(2필지) ▲준주거용지(13필지)·상업용지(1필지), 복합용지(2필지) ▲공공용지(1필지)·업무용지(1필지) 순으로 진행될 예정이다.

공급 방식은 투명성을 높이기 위해 경쟁입찰(최고가 낙찰) 원칙을 적용한다.

입찰 자격은 공동주택(아파트) 1개 필지 용지의 경우 주택건설 사업자로 제한되나, 그 외 용지는 실수요자 누구나 참여 가능하다. 1인당 2필지 이상 신청도 허용된다.

입찰방식의 경우 준주거용지는 내년 1월 8일부터 현장 입찰을 실시하며, 나머지 용지는 전자입찰(온비드)을 통해 입찰을 진행한다.

자세한 분양 정보는 순천시청 홈페이지 고시·공고란을 통해 확인할 수 있으며, 토지 공급 입찰에 참여하길 희망하는 투자자는 게시된 본 공고문을 반드시 확인해야 한다.

자세한 땅 분양 문의는 시청 도시전략과 투자전략팀으로 문의하면 된다.