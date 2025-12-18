올해 5대 은행 희망퇴직자 2000명 넘길 전망

평균 희망퇴직금 5억원대…‘은행 희망퇴직은 복지’

[헤럴드경제=장연주 기자] 국내 은행권을 중심으로 ‘희망퇴직’ 바람이 불고 있다. 대상 연령은 40대 초반까지 내려오며 위기감이 심화되고 있다. 다만, 희망퇴직금은 평균 5억원대에 달해 ‘은행 희망퇴직은 복지’라는 말도 나오고 있다. 올해 5대 은행의 희망퇴직자만 2000명이 넘어설 것으로 추산되고 있다.

18일 은행권에 따르면, 올 초 KB국민은행에서 647명, 신한은행에서 541명, 우리은행에서 429명, 하나은행에서 263명 등 총 1880명이 희망퇴직했다. 여기에다 농협은행과 수협은행 희망퇴직자까지 확정되면, 올해 5대 은행의 희망퇴직자는 2000명을 넘어설 것으로 추산된다.

대부분 은행이 만 40세 이상 직원을 대상으로 희망퇴직을 실시해 40대 초반에 특별퇴직금 수억원을 목돈으로 받고 나가는 경우를 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.

은행권 희망퇴직자들의 평균 퇴직금 규모는 특별퇴직금과 법정퇴직금을 합쳐 5억원 중반대에 달하기때문이다. “은행 희망퇴직은 복지”라는 말이 나오는 이유다.

실제로 연봉 1억7000만원을 받는 한 시중은행 직원 A씨는 올 연말 희망 퇴직을 신청할 계획이다.

40대 중반인 그는 육아와 일을 병행하는 문제로 고민하다가 희망퇴직을 결심했다.

신한은행은 이달 15~18일 희망퇴직자 신청을 받는다. 만 40세 이상 직원이 그 대상이다.

특별퇴직금 규모는 출생 연도에 따라 월 기본급의 7~31개월분으로 책정됐다. 희망퇴직 대상자는 내년 1월 2일 은행을 떠난다.

NH농협은행도 지난 달 18~21일 희망퇴직 신청을 받고 대상자 446명을 확정했다. 지난해 희망퇴직자 391명, 재작년 372명과 비교하면 3년 연속 증가세다.

1969년생 직원은 퇴직 당시 평균임금의 28개월분, 근속 10년 이상 40세 이상 일반직원은 평균임금의 20개월분을 지급받기로 했다.

KB국민은행과 우리은행, 하나은행의 경우 구체적 조건이나 일정을 공식적으로 내놓지는 않았지만 최근 몇 년간 연말·연초에 진행된 전례를 미뤄봤을 때 올해도 곧 희망퇴직 신청을 받을 전망이다.

은행권 희망퇴직 연령대는 가파르게 내려가고 있다. KB국민은행은 희망퇴직 신청 대상 연령이 2022년 1972년생이었는데 지난해는 1974년생으로, 1년 새 대상 연령이 2년이나 내려갔다.

반면, 특별퇴직금 규모는 줄어들고 있다. 2022년 23~35개월 치 임금을 특별퇴직금으로 줬던 KB국민은행은 2023년 18~31개월 치를 지급했다.

우리은행은 올 초 있었던 희망퇴직에서 특별퇴직금 규모를 최대 31개월 치로 제한했는데, 2022년 말 최대 36개월 치보다 줄어들었다.

그럼에도 불구하고 은행권 희망퇴직자 수는 지속적으로 늘 전망이다.

한 은행권 관계자는 “특별퇴직금이 줄어드는 추세라 ‘차라리 지금 더 받고 나가자’는 행원들도 많아 실제 퇴직 연령대는 더 낮아지고 있다”고 말했다.