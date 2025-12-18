[헤럴드경제=김보영 기자] 일본 도쿄의 고급 회원제 사우나에서 화재가 발생해 30대 부부가 사망하는 사고가 발생했다.

17일 아사히신문 등 현지 매체에 따르면 지난 15일 도쿄 미나토구 아카사카 지역의 한 개인 사우나실에서 불이 나 마쓰다 마사야(36)와 요코 마쓰다(37) 부부가 의식을 잃은 채 발견됐다. 두 사람은 인근 병원으로 긴급 이송됐지만 끝내 숨졌다.

경찰 조사에 따르면 부부는 사고 당일 오전 11시부터 2시간 동안 개인 사우나실을 예약했다. 하지만 입실 약 1시간 뒤인 정오쯤 화재가 발생했고, 사우나 외부의 연기 감지기가 울리자 직원이 소방서에 신고했다.

소방당국이 현장에 도착했을 당시 부부는 사우나 출입문 근처에서 몸을 포갠 채 쓰러져 있었다. 두 사람 모두 알몸 상태로 어깨와 등에 경미한 화상을 입은 상태였다.

화재는 사우나실 내 난방 장치에서 수건에 불이 붙은 뒤 나무 벤치와 벽으로 불길이 번진 것으로 추정되고 있다. 난방 장치에서 떨어진 위치에 있던 나무 벤치와 벽 일부는 심하게 그을려 있었다.

경찰은 문손잡이가 고장 나면서 두 사람이 사우나실 내부에 갇힌 것으로 보고 있다. 현장에 출동한 소방관은 사우나실 출입문 손잡이가 안쪽과 바깥쪽 모두에서 분리돼 바닥에 떨어져 있었다고 설명했다.

또한 추가 조사에서는 사우실 내 프런트 데스크와 연결된 비상 버튼이 꺼져 있었던 사실도 드러났다. 업체 직원들은 경찰에 “2023년경부터 해당 장치의 전원을 켜지 않았다”고 진술했다. 경찰은 비상경보 장치 미작동이 일상화돼 있었다고 판단하고 있다.

사우나 운영업체는 성명을 내고 당분간 영업을 중단하겠다고 밝혔다. 업체 측은 “이번 사고를 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 소중한 생명을 잃게 된 데 대해 깊이 사과드린다”며 “관계 당국과 협력해 사고 원인을 철저히 조사하고 재발 방지를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.