[헤럴드경제=민성기 기자] 박나래, 키에 이어 먹방 유튜버 ‘입짧은햇님’(본명 김미경)도 ‘주사이모’ 논란에 휘말렸다.

18일 디스패치는 박나래 전 매니저와 ‘주사이모’의 대화 내용을 단독으로 공개했다.

해당 문자에는 ‘다이어트 약’이 주된 내용이었다.

이른바 ‘주사이모’로 알려진 A씨는 “나래 다이어트약 하루에 2번은 먹어야해”라고 말한 뒤 “햇님이는 3번 먹는다고”라고 말했다.

또한 디스패치에 따르면, A씨는 박나래 전 매니저에게 “햇님이 다이어트의 비결은 내 약”이라며 “햇님이 내 약을 먹고 30kg을 뺐다”고 약에 대한 효능을 수차례 강조했던 것으로 확인됐다.

이같은 의혹과 관련, 입짧은햇님은 디스패치에 “A씨가 일하던 병원에서 붓기약을 받은 적은 있다”면서 “그러나 다이어트약과 링거는 관계없는 일”이라고 부인한 것으로 전해졌다.

입짧은햇님은 구독자 176만 명을 보유한 먹방 크리에이터로, tvN ‘놀라운 토요일’에서 문제를 맞히지 못할 경우 음식을 맛있게 먹는 역할을 맡아 활약해왔다.

‘주사이모’ 논란을 키운 박나래, 키, 입짧은햇님 이 3명은 tvN ‘놀라운 토요일’ 출연진이다.

‘놀라운 토요일’ 멤버들은 주사이모의 집으로 가거나, 주사이모를 자신의 집으로 불렀던 것으로 전해지면서 파장은 더욱 커지고 있다.

‘놀라운 토요일’ 측은 18일 입짧은햇님이 주사 이모와 연루되어있다는 의혹과 관련해 일부 언론에 “확인 중”이라는 입장을 전했다.

이번 사태는 지난 4일 박나래 전 매니저들의 ‘갑질’ 폭로가 나오면서 시작됐다. 전 매니저들은 박나래로부터 폭언, 상해, 괴롭힘 등을 겪었다며 박나래를 특수상해 등의 혐의로 고소했고, 박나래는 공갈 혐의로 맞불을 놨다.

이 과정에서 ‘주사이모’, ‘링거이모’로 불리는 이들에게 불법 의료 행위를 받았다는 의혹도 제기됐다.

이와 관련 박나래 측은 “불법 의료 행위는 없었다”고 밝혔지만, 대한의사협회 등이 이들의 국내 의사 면허 여부를 지적하는 등 논란이 커졌다.

지난 17일 샤이니 키도 A씨에게 재택 진료를 받은 사실을 시인했다. 결국 박나래와 키는 모든 활동을 중단하고 출연 중인 프로그램에서도 하차했다.