현대百·무협·메디쿼터스, 3자 MOU 체결 40개 브랜드, 일본·대만 매장 입점 기회 제공

[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점이 K-패션과 K-뷰티 브랜드의 글로벌 진출을 위해 한국무역협회와 손을 잡는다고 18일 밝혔다.

현대백화점은 이날 한국무역협회, 패션 플랫폼 스타트업 메디쿼터스와 ‘K-프리미엄 소비재 글로벌 대형유통망 진출사업’ 추진을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다. 서울 강남구 트레이드타워에서 진행된 협약식에는 정지영 현대백화점 사장, 이인호 한국무역협회 부회장, 이두진 메디쿼터스 대표 등이 참석했다.

이번 협약은 40여 K-브랜드가 일본과 대만 등의 해외 오프라인 매장에 입점할 기회를 제공하는 것이 골자다. 현대백화점은 ‘더현대 글로벌’ 노하우를 바탕으로 해외 유명 리테일에서 ‘K-프리미엄 스토어(가칭)’를 운영한다. 입점 브랜드 선정부터 매장 공간 확보 등을 위한 협상을 수행한다.

한국무역협회는 ‘K-프리미엄 스토어’ 입점 브랜드 모집 등의 상담회를 개최한다. 메디쿼터스는 매장 운영과 마케팅 등을 지원한다. 일본 패션 온라인몰이 주력 사업인 메디쿼터스는 현대백화점의 전략적 파트너사로 더현대 글로벌 일본 매장 운영과 Z세대 타깃 마케팅을 담당하고 있다.

‘K-프리미엄 스토어’는 내년 3월부터 12월까지 약 10개월간 일본과 대만 등 해외 주요 리테일에서 순차적으로 운영한다. 40여개 브랜드가 참여한다. 브랜드별로 최소 일주일에서 최대 한 달간 팝업스토어를 운영하는 방식으로 전개할 예정이다.

브랜드 모집 공고는 오는 22일 한국무역협회 홈페이지에 게시된다. 내달 21일 코엑스에서 사업 진행 과정과 지원 내용 등을 안내하는 상담회도 연다. 현대백화점과 메디쿼터스는 브랜드 선정 과정에 참여해 내년 2월 중 최종 입점 브랜드를 결정할 예정이다.

정지영 현대백화점 사장은 “유망 K-브랜드가 해외 고객과 직접 만날 수 있는 기회를 제공할 것”이라며 “소비자 반응 분석, 유통 채널 확장 등 실질적인 글로벌 진출 기반을 마련도록 돕겠다”고 말했다.