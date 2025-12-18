이달 19일부터 내년 1월 23일까지 ‘2026년 환경기술개발사업 신규과제’ 공모

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 한국환경산업기술원은 기후위기 대응과 환경 난제 해결을 위해 ‘2026년도 환경기술개발사업 신규과제’를 공모한다고 18일 밝혔다.

이번 공모의 대상 과제는 ▷탄소중립 이행기반 강화 ▷기후위기 대응 물관리 ▷순환경제 활성화 ▷환경보건·화학 안전망 구축 등 4대 중점영역에 포함된 22개 사업 79개 과제이며, 정부 지원금 약 1100억원을 지원한다.

탄소중립 이행기반 강화 영역에서는 19개의 과제에 351억원을 지원해 ‘2035 국가 온실가스 감축목표(NDC)’ 달성을 지원한다. 냉매의 회수·재생·파괴 기술 확보를 위한 ‘불소계 온실가스 저감 기술 개발’ 등을 추진한다.

기후위기 대응 물관리 영역에서는 23개 과제에 203억원을 투자한다. 극한 호우시 수재해 대응을 위한 ‘도시침수 감지 및 예보기술 개발’, 반도체 산업의 안정적 지원을 위한 ‘차세대 초순수 생산공정 설계·운영 및 장거리 초순수 공급 기술 개발’ 등의 과제를 추진한다.

순환경제 활성화를 위해 7개 과제에 178억원이 투입된다. 폐자원의 고부가가치 자원순환 기술 확보를 위한 폐타이어 활용 고품질 원료 확보 기술 개발, 폐의류 재생원료화 및 재생섬유 제품화 기술 개발 등을 추진하여 순환경제 구축과 글로벌 시장 경쟁력 확보에 나선다.

환경보건·화학 안전망 구축 영역에서는 공급망 내 화학물질 공정 안전관리 고도화를 위한 ‘블록체인 기반 살생물제 정보 지능형 공정 관리 기술 개발’ 등 30개 과제에 368억원을 지원한다. 환경 현안 해결을 위한 ‘대발생 곤충 친환경적 방제 시스템 개발’ 등 6개의 현장수요 맞춤형 과제도 포함된다.

이번 공모대상 과제에는 인공지능(AI) 기술을 활용해 홍수·가뭄을 예측하고 환경보건 유해인자 빅데이터를 구축하는 기술개발 과제도 포함됐다.

상세한 사업 추진계획은 기후에너지환경부, 한국환경산업기술원 범부처통합연구지원시스템 누리집에 등록된 공고문에서 확인할 수 있다.

김영기 한국환경산업기술원 환경기술산업본부장은 “이번 신규과제로 개발된 기술이 국민 생활 향상과 산업으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”라며 “우수한 기술력과 아이디어를 보유한 연구자와 기업의 적극적인 참여를 기대한다”라고 말했다.