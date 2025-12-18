콩 생산량·GMO 설명 오류…“질문 이해과정서 혼선” 실제 올해 국산 콩 생산량 16만~17만톤 수준 예상 “주저하지 않고 손들고 대답한 담당자 태도에 칭찬”

[헤럴드경제=양영경 기자] 농림축산식품부 업무보고에서 콩 관련 이슈를 두고 담당 국장이 직접 답변에 나서며 주목을 받았으나, 일부 답변에 오류가 있었다는 지적이 제기되면서 송미령 농림축산식품부 장관이 직접 해명에 나섰다.

송미령 장관은 지난 17일 저녁 페이스북과 인스타그램에 올린 글에서 “(식량국장이) 질문을 이해하고 답하는 과정에서 일부 혼선이 있었다”면서 “대통령실은 답변 내용의 사실관계를 확인하고 일부 오류를 파악했다. 저도 대통령님께 직접 보고드렸다”라고 말했다.

앞서 변상문 식량정책관(식량국장)은 지난 11일 이재명 대통령 주재 생중계 업무보고에서 유전자변형식품(GMO)과 관련한 질문에 자청해 답변에 나섰고, 즉각적인 수치 제시로 ‘콩GPT’라는 별명을 얻으며 화제를 모았다.

그러나 해당 답변 중 국내 콩 생산량과 GMO 관련 설명에 사실과 다른 부분이 있었다는 게 송 장관의 설명이다.

송 장관은 “식량국장이 올해 콩 생산량을 8만3000톤으로 답했지만, 실제 올해 국산 콩 생산량은 16만~17만톤 수준으로 예상된다”고 설명했다. 이어 “대통령의 질문은 국내 전체 콩 생산량이었으나, 식량국장은 가공식품에 사용되는 국산 콩 소비량을 묻는 것으로 이해하고 답변한 것”이라고 덧붙였다.

업무보고 직후 농업계에서는 콩 생산량이 실제보다 낮게 언급됐다는 지적이 잇따랐다. 수입 옥수수와 관련해서는 “사료용은 GMO, 전분당용은 비(非)GMO”라는 식량국장의 설명 역시 사실과 완전히 일치하지는 않는 것으로 확인됐다.

이에 대해 송 장관은 “제과·제빵용은 비유전자변형식품이 맞지만, 옥수수유와 전분당 시럽 일부는 유전자변형식품이 사용될 수 있다”면서 “가공 과정에서 유전자조작 성분이 남지 않아 GMO 표시 대상은 아니다”라고 설명했다.

이어 “수입되는 식용 옥수수가 완전히 비유전자변형식품인 것으로 설명됐는데 더욱 철저한 관리로 국민들의 안전을 지키겠다”라고 강조했다.

한편 대통령실은 이번 농식품부 업무보고를 부처 업무보고의 모범 사례 중 하나로 꼽으며 식량국장의 답변을 긍정적으로 평가했다. 송 장관은 “시나리오 없는 업무보고 생중계 현장, 그 긴장되는 상황에서 본인의 업무에 대한 책임감으로 주저하지 않고 손을 들고 대답한 담당자의 태도에 대해 칭찬을 주신 것으로 생각된다”라고 말했다.

송 장관은 “업무보고를 통해 다양한 말씀을 경청해 정책 개선의 기회로 삼겠다”면서 “업무보고 전 과정을 국민들께 공개하는 이유가 바로 여기에 있다고 본다”라고 말했다.

이어 “농식품부는 앞으로 더욱 섬세히 업무를 챙기며 국민이 안심할 수 있는 먹거리 공급과 함께 국산 콩 소비 확대에 온 힘을 쏟겠다”고 덧붙였다.