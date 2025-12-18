롯데손보와 ‘안심보험 요금제’ 4종 금융사기 피해 최대 100만원 보장

LG헬로비전 헬로모바일은 보이스피싱을 비롯한 금융사기부터 강력범죄, 골절과 상해에 따른 피해 보상 등 생활 속 안심을 더해주는 ‘안심보험 요금제’ 4종을 출시했다고 18일 밝혔다.

‘안심보험 요금제’는 가입 한 번으로 알뜰폰과 생활밀착 보험 서비스를 동시에 누리는 요금제다. 헬로모바일 주력 요금제와 일명 ‘불효자 보험’으로 불리는 롯데손해보험의 인기상품을 결합한 월 1~3만원대 4종으로 구성됐다.

자급제폰·중고폰 유저를 위한 유심 요금제로는 ▷안심보험 유심 5GB(월 1만5400원) ▷안심보험 유심 7GB(월 1만7300원), 신규 휴대폰과 함께 가입하는 휴대폰 요금제로는 ▷안심보험 5GB(월 3만3800원) ▷안심보험 슬림 1GB 100분(월 2만6900원) 등을 제공한다.

타사 보이스피싱 보험 요금제와는 달리 강력범죄, 골절·상해, 자동차사고 부상까지 보장 범위를 넓힌 것도 강점이다.

먼저, 보이스피싱이나 스미싱 등 금융사기 피해 시 최대 100만원(자기부담금 10만원)을 보장한다.

아울러 ▷일상생활 중 강력범죄(최대 100만원) ▷5대 골절 진단과 수술비(각 최대 50만원) ▷자동차사고 부상(1~10급, 최대 500만원) ▷화상 진단과 수술(각 최대 10만원) ▷무릎·어깨·손목 관절 수술비(각 최대 30만원) 등도 함께 보장한다.

가입절차도 단순하다. 헬로모바일 직영몰 또는 대리점을 통해 ‘안심보험 요금제’에 가입할 수 있다. 이후 롯데손해보험에서 발송하는 보험가입 URL 작성을 거쳐 보험혜택을 적용받게 된다. 보험기간은 1년이며, 롯데손해보험의 생활밀착형 보험 플랫폼 ‘ALICE’로 손쉽게 보험금 청구가 가능하다.

김예현 LG헬로비전 모바일사업담당은 “올해 보이스피싱 피해액이 1조원을 넘어서는 등 생활형 범죄가 급증한 가운데, 안심보험 요금제가 소중한 일상을 지키는 지름길이 되길 기대한다”고 말했다.

한편, 헬로모바일 직영몰에서는 최대 34만원 상당의 파격적인 가입 프로모션도 진행한다. 김광우 기자