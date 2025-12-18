[헤럴드경제=김보영 기자] 윤석열 전 대통령이 재임 시절 ‘지각 출근’을 숨기기 위해 비밀 통로를 만들었다는 의혹이 제기된 가운데, 해당 통로의 공사 모습이 담긴 사진이 공개됐다.

추미애 더불어민주당 의원실은 17일 2022년 7월 27일부터 11월 23일까지 진행된 ‘대통령 집무실 동쪽 진입로 개선 사업’ 사진 2장을 공개했다. 해당 공사는 현대건설이 맡았으며 국방부 예산 4억원이 투입된 것으로 확인됐다.

공사는 대통령실 청사 외부 계단을 철거하고 굴착기로 땅을 파 차량 진입로를 조성하는 방식으로 이뤄졌다. 대통령실 본관 정문과는 다른 방향에서 출입이 가능해 지하층과 연결되도록 설계된 것으로 알려졌다.

실제로 그해 7월 말~8월 초에 촬영된 것으로 추정되는 사진에는 대통령실 청사 외부 계단 등을 허물고 새로운 진입로를 조성하는 모습이 담겼다. 이어 같은 해 11월 촬영된 사진에는 아스팔트를 포장해 완공된 동측 진입로의 모습이 확인된다.

앞서 대통령실과 경호처가 윤 전 대통령의 지각 출근을 감추려 ‘위장 출근 차량’을 여러 차례 운행했고, 대통령의 출근 모습 등이 노출되는 것을 막기 위해 해당 공사를 했다는 의혹이 제기된 바 있다.

공사 상황을 잘 아는 관계자는 대통령경호처 지휘부가 대통령실 관리비서관실에 “윤 전 대통령이 늦게 출근할 경우를 대비해 몰래 들어갈 통로가 필요하다”고 요청했다고 전했다. 윤 전 대통령이 실제로 해당 통로를 이용해 출근했다는 경호처 내부 증언도 나왔다.

한편 윤 전 대통령은 취임 직후였던 지난 2022년 5월 서초동 자택에서 용산 집무실로 출근하기 시작한 후 잦은 지각으로 논란이 된 바 있다. 당시 윤 전 대통령의 출근시간은 5월 11일 8시 34분, 12일 9시 12분, 13일 9시 55분으로 점점 늦어지면서 야당의 비난을 받았다.

지난해 11월 국회 행정안전위원회 소속 윤건영 민주당 의원은 11월 한 달간 윤 전 대통령이 약 10번 동안 지각을 했다는 제보를 받았다고 밝히기도 했다.