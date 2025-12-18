2025년 연말 임원인사 단행 219명 규모 대규모 리더십 혁신 서강현 사장, 그룹 기획조정담당 “글로벌 불확실성 대비 미래지향”

현대자동차그룹은 소프트웨어 중심의 모빌리티 기업으로의 전환을 위해 하반기 임원 인사를 18일 단행했다. 현대차는 최고경영자(CEO), 디자인에 이어 연구개발(R&D) 조직에도 외국인 수장을 선임하며 성과주의 및 외부인사 등용에 적극적인 모습을 보였다.

동시에 글로벌 불확실성에 선제 대비하기 위해 미래를 지향하는 인사 기조가 이어졌다. 미국 관세 문제 등 공급망 리스크 해소에 기여한 리더를 승진시키는 한편, 40대 임원을 대폭 등용했다.

▶R&D 본부장에 만프레드 하러 사장…외국인 CEO 이어 혁신 인사=만프레드 하러 부사장은 이번 인사에서 사장으로 승진하고 R&D본부장에 임명됐다. 지난해 창사 이후 처음으로 외국인을 현대차 CEO에 선임한 데 이은 파격인사다. 이로써 현대차는 CEO, R&D, 디자인 등 핵심 조직을 외국인이 이끌게 됐다.

하러 사장은 2024년 현대차그룹에 합류한 이후 R&D본부 차량개발담당 부사장으로서 짧은 시간에 현대차·기아만의 브랜드 정체성 확립에 기여했다는 평가를 받고 있다. 그는 현대차그룹의 연구개발을 총괄하는 R&D본부장으로서 소프트웨어 중심 차량(SDV) 성공을 위한 R&D 차원의 기술 경쟁력을 제고해 나갈 예정이다.

현대차그룹의 양대 개발조직 중 하나인 AVP 본부장은 이른 시일 내 선임할 예정이다. 현대차그룹은 송창현 전 AVP 본부 사장 주도로 구축해 온 SDV 개발 전략 수립과 ‘플레오스 커넥트’, ‘아트리아 AI’ 등의 기술 내재화를 바탕으로 SDV 핵심기술의 양산 전개를 위해 차세대 개발 프로젝트를 예정대로 추진해 나갈 계획이다.

하드웨어 영역에서는 정준철 제조부문장(부사장)이 사장으로 승진한다. 정준철 사장은 완성차 생산기술을 담당하는 제조솔루션본부와 수익성과 공급망 관리의 핵심인 구매본부를 총괄하고 있다. 현대차 국내공장을 총괄하는 국내생산담당 겸 최고안전보건책임자도 새롭게 임명한다. 최영일 현대생기센터 전무를 부사장으로 승진·임명하고 기술 중심의 공장으로 조직을 재편한다.

윤승규 기아 북미권역본부장부사장은 북미 지역의 시장지배력을 강화한 공로로 사장으로 승진했다. 윤사장은 이번 승진으로 전년 대비 8%가 넘는 소매 판매 신장을 이뤄낸 성과를 인정받았다.

▶현대제철 이보룡 대표이사 선임…서강현 사장 현대차 복귀=현대차그룹 주요 계열사 세 곳의 신임 대표이사 임명과 승진 인사도 단행됐다. 현대제철 신임 대표이사로 이보룡 현대제철 생산본부장(부사장)이 사장으로 승진·임명된다. 현대카드 조창현 대표와 현대커머셜 전시우 대표도 나란히 부사장으로 승진했다.

2023년부터 현대제철 대표이사를 맡아온 서강현 사장은 이번 인사를 통해 그룹 기획조정담당으로 이동하면서 그룹사 간 사업 최적화를 주도하게 된다.

한편, 장재훈 부회장은 현대차그룹 담당 부회장으로서 그룹의 전방위적인 미래 사업 및 기술 확보를 위한 그룹 차원의 시너지 제고와 민첩한 실행을 진두지휘할 예정이다. 장 부회장은 모빌리티·수소 에너지·로보틱스 등 그룹 핵심 미래 사업의 전반적인 추진 방향을 조율하고 사업간 유기적인 연계를 목표로 관련 부문을 총괄한다.

▶임원 승진 219명으로 축소…상무 초임 연령 40대 진입=한편, 현대차그룹은 앞선 사장 승진 4명 이외에도 부사장 14명, 전무 25명, 상무 신규선임 176명 등 총 219명의 승진을 포함한 정기 임원 인사를 시행한다. 전체 239명의 승진을 실시했던 작년 임원 인사 대비 승진자 규모는 20명이 줄어 총 219명이 승진했다.

현대차그룹은 40대 차세대 리더 발탁을 통해 세대교체를 강화한다. 지성원 현대차 브랜드마케팅본부장(전무)은 만 47세로 40대 부사장에 발탁됐다. 상무 신규선임 대상자 중 40대의 비율도 지난 2020년 24% 수준에서 올해 절반 가까이 큰 폭으로 상승했다. 이에 따라 상무 초임의 평균 연령도 올해 처음 40대로 진입했다.

또한, 사장단 인사에서와 마찬가지로 전체 승진 대상자 중 30% 가까이 R&D와 주요 기술 분야에서 발탁·승진시키며 기술인재 중심의 인사 철학을 이어갔다.

아울러 현대차그룹의 싱크 탱크역할을 담당하는 HMG경영연구원 원장으로 신용석 미국 세인트루이스 워싱턴대 경제학과 교수를 부사장으로 영입했다. 현대차그룹은 이외에도 R&D, 소프트웨어(SW), 스마트팩토리 등 미래 핵심분야에서 우수 인재를 영입해 글로벌 시장의 기술 경쟁력을 선도해 나갈 방침이다.

현대차그룹 관계자는 “이번 임원 인사를 통해 글로벌 불확실성의 위기를 체질 개선과 재도약의 기회로 삼아, 인적 쇄신과 리더십 체질 변화를 과감하게 추진했다”며 “SDV 경쟁에서의 압도적 경쟁력을 확보하기 위한 혁신적인 인사와 투자를 지속할 것”이라고 말했다. 권제인 기자