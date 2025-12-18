추진 2년만…김대중길 명예도로화 기념관 조성 등 보존 활성화 추진

고(故) 김대중 전 대통령의 동교동 사저가 국가유산청 근현대문화유산분과위원회의 심의를 통과하며 ‘국가등록문화유산(국가유산)’으로 최종 확정됐다. 서울 마포구가 김 전 대통령의 사저를 국가유산으로 등록하기 위해 2년 가까이 이어온 노력이 마침내 결실을 거뒀다.

18일 마포구에 따르면 사저는 ‘서울 동교동 김대중 가옥’이라는 명칭으로 국가 차원에서 영구히 보존될 길이 열렸다. 지난해부터 마포구는 김 전 대통령이 1960년대부터 서거 직전까지 머물렀던 사저의 보존 필요성을 꾸준히 제기하고, 국가유산으로 등록하기 위해 노력해왔다.

지난해 7월 사저가 민간에 매각되자 마포구는 역사적 가치 보존의 필요성을 절감하고 즉각 행동에 나섰다.

먼저 해당 매입자인 현 소유주와 사저 보존 방안에 대해 여러 차례 논의를 나눴으며, 역사적 가치가 큰 동교동 사저에 대한 의견을 같이하며 국가유산 등록을 추진했다. 이후 지난해 11월 마포구는 소유자 동의를 받아 국가유산 등록 신청서를 제출했다.

또 마포구는 ‘김대중 대통령 동교동 사저 보존추진위원회(이하 추진위)’를 구성, 국가유산 등록 추진뿐만 아니라 사저의 가치 보존과 활성화 방안에 대해서도 적극적으로 검토했다.

추진위에는 위원장인 박강수 마포구청장, 부위원장인 배기선 김대중재단 사무총장, 김 전 대통령의 유족인 김종대 위원 등이 참여했다.

아울러 마포구는 동교동 사저 주변의 환경정비에도 주력, 지난해 11월 사저 인근 도로 140m 구간을 ‘김대중길’로 명예도로화했다.

박 구청장은 “서울 동교동 김대중 가옥이 대표 근현대 문화유산으로 자리매김하고, 역사적 가치를 느낄 수 있는 공간이 되도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 박종일 선임기자