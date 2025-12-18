코스피 장 중 한때 또 3000대로 외국인 순매도 이어지며 하락 견인

[헤럴드경제=홍태화 기자] 외국인 순매도세가 이어지면서 코스피 지수가 장 중 한때 3000대로 내려왔다. 4000선을 두고 공방전이 계속되는 모양새다.

18일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 66.81포인트(1.65%) 내린 3989.60으로 출발한 직후 3980.69까지 밀렸다. 이후 코스피는 4000선을 회복했다가 오전 10시 19분께 3999.98로 다시 내려갔다. 4000선을 두고 공방전이 가열하는 모습이다.

지수의 하락은 외국인이 주도하고 있다. 오전 10시 40분 기준 외국인은 689억원을, 기관은 154억원을 순매도하고 있다. 개인은 659억원을 순매수 중이다.

코스피 상승 기대 등으로 지난 5월부터 10월까지 유입 흐름을 보이던 외국인은 지난 11월 방향을 바꿨다. 금융감독원 집계 기준으로 지난 11월 외국인은 국내 상장주식 13조3730억원을 순매도했다. 코스닥시장에서 1180억원을 순매수했지만, 유가증권시장에서 13조4910억원을 던졌다.

외국인의 투자는 12월에 들어서도 완전히 돌아왔다고 보기 어렵다. 12월 1일부터 17일까지 누적된 전체 시장에서의 외국인 순매수 규모는 7560억원으로 11월 순매도 규모의 5.7%가량에 불과하다.

게다가 이번 주 들어서는 오히려 순매도로 흐름이 전환하는 움직임까지 보인다. 지난 15일부터 17일까지 외국인은 2510억원을 순매도했다. 이날에도 외국인이 순매수를 나타내면서 12월 전반적인 흐름이 ‘팔자’로 돌아설 가능성도 생겼다.

전일 미국 시장에서 기술주 투자심리가 얼어붙은 점이 부정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다. 간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 내린 채 거래를 마감했다.

다우존스30산업평균지수는 0.47%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.16% 내렸고, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 1.81% 급락했다.

오라클이 추진해 온 대규모 인공지능(AI) 데이터 센터가 핵심 투자자의 이탈로 교착 상태에 빠지면서 기술주 투자심리가 얼어붙은 것으로 풀이됐다.

이에 오라클 주가는 5.40% 급락했고, 엔비디아(-3.82%)와 브로드컴(-4.48%), TSMC(-3.45%) 등도 4% 안팎의 낙폭을 보였다.

이에 이날 삼성전자는 1.39% 하락한 10만6400원을 기록하고 있다. SK하이닉스는 0.18% 오른 55만2000원을 나타내며 강보합세를 보인다.

이외 시가총액 상위 종목들도 혼조했다. LG에너지솔루션은 6.5% 떨어졌지만, 삼성바이오로직스는 0.97% 상승했다. 현대차(-1.40%), HD현대중공업(-2.70%) 등은 하락했다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 11.77포인트(1.29%) 내린 899.30으로 개장한 직후 895.19까지 내렸다가 낙폭을 줄여가고 있다. 코스닥 지수가 장중 900선 이하로 내려간 건 지난달 28일 이후 처음이다.

환율은 소폭 하락했다. 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 2.5원 내린 1477.3원으로 장을 시작했다.