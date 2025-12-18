HJ중공업, 신형 고속정 사업 32척 모두 건조

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] HJ중공업은 해군의 신형 고속정 4척을 추가 수주했다고 18일 밝혔다.

HJ중공업은 방위사업청이 발주한 해군의 신형 고속정(검독수리-B Batch-II) 13~16번함 4척 건조 입찰 결과 협상 대상업체로 선정돼 기술 협상 등 관련 절차를 거쳐 지난 17일 방위사업청과 3125억원에 함정 건조계약을 체결했다.

이로써 HJ중공업은 신형 고속정(검독수리-B Batch-I) 16척 전 함정을 수주·건조해 해군에 인도한 이후 후속 사업인 검독수리-B Batch-II 사업에서도 지금까지 발주된 16척 전량을 수주한 성과를 거뒀다.

이번 검독수리-B Batch-II 사업은 종전 Batch-I 사업 대비 30여건의 성능 개선과 보완 사항을 충실히 반영해 함정 운용의 편의성과 거주성이 대폭 향상됐다.

워터제트 추진기를 적용해 저수심 해역에서도 작전 수행이 가능하며 최첨단 전투체계와 대유도탄기만체계, 전자전장비 등을 탑재해 기존 고속정에 비해 화력과 생존성이 크게 상향됐다.

지난 50여 년간 국산 고속정 건조사로서 입지를 다져온 HJ중공업은 신형 고속정 32척의 건조를 모두 도맡을 정도로 이 분야에서 독보적인 기술력을 인정받고 있다.

해군의 독도함 및 유도탄고속함 성능개량사업과 고속상륙정 창정비 사업 등을 수행하며 신조(新造)에서부터 MRO 사업에 이르기까지 함정의 생애주기에 걸친 전 사업을 수행할 수 있는 방위산업체로 평가받는다. 지난 15일에는 국내 중형조선사 최초로 미 해군 군수지원함 정비 계약을 체결하며 해외 MRO 시장 진출을 알렸다.

HJ중공업 관계자는 “연안 방어 최일선 전력인 신형 고속정 건조 임무를 완벽히 완수 국가 해상 방위력 증강에 일익을 담당하겠다”고 밝혔다.