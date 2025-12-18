오픈AI 신규 자금조달 모색 중 기업가치 7500억달러까지 뛰어 아마존서도 100억달러 투자 유치 협의 중 인프라 구축에 수조달러 투입할 계획

[헤럴드경제=도현정 기자]챗GPT를 선보여 인공지능(AI) 서비스에 혁신을 불러온 오픈AI의 기업가치가 7500억달러(약 1106조7000억원)까지 뛰어오른 것으로 전해졌다.

블룸버그 통신은 18일 정보기술(IT) 전문매체 디 인포메이션을 인용해, 오픈AI가 투자자들과 7500억달러 규모의 기업가치를 전제로 수백억달러의 신규 자금 조달을 논의중이라 보도했다.

이는 아마존이 오픈AI에 100억달러(약 14조7000억원) 이상 투자하는 협상이 진행중이라는 보도 직후 나온 것이다. 아마존과의 협상에서는 오픈AI의 기업가치를 5000억달러(약 737조원)로 전제하고 투자를 논의해왔다. 그러나 이후 신규 자금조달을 위한 논의에서는 기업가치를 7500억달러까지 끌어올린 것이다.

디 인포메이션은 이번 논의가 초기 단계이고, 오픈AI 측이 논평 요청에 응하지 않았다고 전했다.

오픈AI는 최근 몇 년간 기업 가치를 빠르게 높이며 수십억 달러의 자금을 확보해 왔다. 오픈AI는 현재까지 수익을 창출하지 못하고 있지만, 기업가치 산정치로 저력을 확인하고 있다.

오픈AI는 신규 투자를 통해 AI 기술 발전을 뒷받침하기 위한 인프라 구축에 수조 달러를 투입한다는 계획이다. 아마존과의 협상에서는 오픈AI가 아마존웹서비스(AWS)의 자체 AI 칩 ‘트레이니엄’을 사용하거나 AWS 클라우드 임대를 확대하는 방안 등이 포함될 것이란 예상이 나온다.