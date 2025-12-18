17일 국회 토론회

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국내 철도망서 전력 불균형이 심각한 의제로 떠오른 가운데 재생에너지를 철도운송 기술개발로 활용하는 방안이 해결방법으로 논의되고 있다.

17일 정준호 더불어민주당 의원은 전날 국회의원회관에서 개최된 ‘재생에너지 철도운송 기술개발 방안’ 토론회서 “송전망 부족과 지역 간 전력 불균형 문제를 해결하기 위한 대안으로 철도망을 활용한 에너지 운송이 중요한 전환점이 될 수 있다”고 밝혔다.

이번 토론회는 새정부 출범이후 국회 차원에서 최초로 개최된 재생에너지 철도망 운송을 주제로 개최됐다. 새 정부의 기후대응 및 탈탄소 전환정책으로 중요성이 커진 철도망과 전력망의 연계, 배터리 에너지저장시스템(BESS)의 활용과 재생에너지 활성화와 관련된 신성장 동력을 확보하기 위해 개최됐다. 국회, 정부, 산업계, 학계, 연구원 등 약 60명 이상이 참여하여, 2건의 주제발표와 전문가 토론이 진행됐다.

현재 국내 전력 운영 상황은 지역별 전력 수급 불균형이 심각하다. 한전 송전망 구축 확대가 현실적으로 어려운 상황에서 태양광 등 신재생에너지 설비는 추가 전력 생산에 한계를 겪고 있다. 이러한 상황에서 재생에너지 철도 운송 방안은 전력 수급 불균형 문제를 완화하는데 실질적 대안이 될 것으로 기대된다.

정 의원실에 따르면 출력제한으로 인해 더 이상 생산하지 못하는 재생에너지 전력규모가 호남지역에서만 4.2GW에 달하는 것으로 집계됐다. 반면 수도권 지역에서는 반도체 메가클러스터 등 전력수요의 증대가 계획되어 전력사용량은 폭발적으로 늘어날 예정으로, 향후 전력수급에 비상이 걸린 상황이다.

하지만 부족한 송전선로의 구축까지는 장시간이 소요되고 수도권 구간에 발전설비를 추가 하는 것도 쉽게 해결할 수 있는 문제가 아니다. 이에 대안송전망으로 재생에너지 철도운송이 주목을 받고 있다.

주간시간에 전력공급지역에서 배터리를 충전하고 야간시간에 철도망으로 전력수요지역으로 운송해 전력을 공급하는 방법으로, 재생에너지 발전이 많은 호남,전라선 인근지역에서 수도권 인근으로 전력을 이송하는 것으로 계획하고 있다.

이를 실행하면 탄소배출량을 절감하여 국가탄소중립목표에 기여하게 되고, 호남지역의 발전제한하고 있는 유휴전력을 활용해 자원최적화를 이룰 수 있을 것으로 기대된다.

정 의원은 “재생에너지 확대는 발전설비 확충에 그치지 않고, 어떻게 안정적으로 에너지를 전달할 것인가에 대한 고민이 함께 이뤄져야 한다”고 강조했다.